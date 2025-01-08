Как варить манку на молоке: самый простой рецепт за 5 мин с идеальным результатом

Нужно учесть несколько важных моментов, чтобы манная каша получилась без комочков.

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Как варить манку на молоке/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вы узнаете:

Как варить манку на молоке

Как понять что манка готова

Манная каша является одной из самых популярных каш, ведь ее вкус нравится многим людям, а готовить ее очень легко и просто.

Такую кашу можно варить как на воде, так и на молоке. Однако на молоке вкус получится более насыщенным и нежным. О том, как варить манку на молоке, рассказала автор YouTube-канала "Просто вкусно".

"Она получается действительно без комочков, очень вкусная, ароматная, в меру сладкая, и готовится невероятно просто", - отметила автор видео.

Ингредиенты, которые нужны:

Молоко - 1 л

Манная крупа - 6 ст. л.

Сахар - 2 ст. л.

Соль - пол чайной ложки

Как готовить манную кашу на молоке

Нужно влить в кастрюлю холодное молоко. Поставить кастрюлю на плиту на средний огонь, и в холодное молоко нужно будет добавить манную крупу, постоянно помешивая ложкой, пока вся крупа не будет введена в молоко.

Постоянно помешивая, ждать, пока молоко закипит. По мере нагревания молока, каша будет становиться гуще.

"Но секрет приготовления каши без комочков - это холодное молоко и постоянное помешивание", - отметила автор видео.

На этапе загустения каши нужно добавлять соль и сахар. Можно руководствоваться не только рецептом, но и своими вкусовыми особенностями.

В готовую кашу по желанию можно добавить немного масла.

Смотрите видео о том, как варить манку на молоке:

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