Зачем люди кладут разрезанный лимон в холодильник: ответ сразит просто наповал

Даже после тщательной уборки в холодильнике могут сохраняться стойкие запахи.

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Лимонное масло прекрасно справляется с загрязнениями / Коллаж: Главред, фото: Pexels/cottonbro, Pixabay

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Существует множество методов глубокой очистки холодильника

Помимо нейтрализации запахов, лимонное масло справляется с загрязнениями

Тщательная уборка холодильника может быть довольно трудоёмкой задачей, особенно если нужно достать все продукты и вымыть каждую полку. Даже если вы не делаете регулярную генеральную уборку, полезно хотя бы раз в неделю осматривать содержимое холодильника и избавляться от испорченных продуктов — это помогает избежать накопления грязи.

Существует множество методов глубокой очистки холодильника — от использования пылесоса для удаления крошек до замачивания полок в растворе уксуса, чтобы устранить налёт и устранить запахи, пишет Express.

Хотя полную очистку рекомендуется проводить каждые три-шесть месяцев, полки и поверхности стоит протирать чаще, чтобы избежать образования неприятного запаха и загрязнений. Разрезанный лимон, положенный на полку, — популярное средство для поддержания свежести внутри, однако при стойком запахе может понадобиться более действенное решение.

Любительница чистоты Каролина Макколи поделилась рецептом своего домашнего освежающего спрея, который помогает моментально избавиться от неприятных запахов в холодильнике. Он готовится всего из четырёх доступных ингредиентов и придаёт холодильнику аромат, напоминающий уютную пекарню.

В ролике, опубликованном в Instagram, специалист по домашнему уходу рассказала: "Я давно использую этот состав, и каждый раз, открывая холодильник, чувствую аромат свежей выпечки". По её словам, этот самодельный спрей не только невероятно эффективен, но и полностью безопасен для использования.

Даже после тщательной уборки в холодильнике могут сохраняться стойкие запахи, особенно если в нём хранится много разных продуктов. Однако рецепт Каролины помогает избавиться как от жира, так и от неприятных ароматов, оставляя после себя приятный цитрусовый запах.

/ Главред

В составе её средства — сочетание уксуса и лимонного масла, широко известных своими очищающими и дезодорирующими свойствами. Чтобы придать раствору более уютный, тёплый запах, Каролина также добавляет немного ванильного экстракта.

Помимо нейтрализации запахов, лимонное масло прекрасно справляется с загрязнениями, оставляя полки чистыми и без следов налёта. Чтобы воспользоваться средством, достаточно распылить его на поверхности и протереть тканью из микрофибры. Использование дистиллированной воды помогает избежать разводов после уборки.

Ингредиенты для очищающего средства:

1 чашка белого уксуса;

1 чашка дистиллированной воды;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

10 капель эфирного масла лимона.

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