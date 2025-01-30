Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

Многие удивляются, почему за месяц имеют большой расход электроэнергии, но даже не задумываются, сколько света мотает бойлер.

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Сколько в среднем мотает бойлер в месяц / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Много ли электроэнергии потребляет бойлер

Как экономнее использовать бойлер

Бойлер - это один из самых энергоемких приборов в быту, хотя мало кто это замечает. Когда это становится понятным, у многих возникает вопрос, как экономить электричество при использовании бойлера.

Почему бойлер мотает много электричества выяснил Главред. Пользователи Quora поделились собственными наблюдениями и данными относительно того, сколько в среднем мотает бойлер в месяц.

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Для начала важно понимать, что количество электроэнергии, которую расходует бойлер, зависит от его объема, мощности, температуры нагрева и частоты использования горячей воды.

Например, средний бойлер мощностью 1,5-2 кВт потребляет около 2-3 кВт-ч на один цикл нагрева. Если учесть, что он нагревает воду 2-3 раза в день, то получим примерно 60-180 кВт-ч в месяц.

Но бывает и так, что бойлер работает непрерывно, при этом поддерживая температуру воды. В таком случае расходы могут достигать 250-300 кВт-ч в месяц.

Главная причина такого большого потребления - это теплопотери. Если бойлер имеет плохую термоизоляцию или установлен в холодном помещении, он тратит больше энергии на поддержание температуры.

Но даже в теплых помещениях это устройство потребляет достаточно много электроэнергии. Однако, можно придерживаться советов, как экономить электричество во время его использования, а именно:

Устанавливать оптимальную температуру нагрева - 50-55°C вместо максимальных 75-80°C.

Регулярно чистить ТЭН от накипи - она уменьшает эффективность нагрева.

Не держать бойлер включенным круглосуточно, если горячая вода используется нерегулярно.

Использовать таймер или смарт-розетку - это позволит включать бойлер только в нужное время.

Дополнительно утеплить бойлер, чтобы уменьшить теплопотери.

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