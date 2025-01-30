Потребляет больше, чем все думают: нужно ли выключать бойлер на ночь

Вы узнаете:
- Много ли электроэнергии потребляет бойлер
- Как экономнее использовать бойлер
Бойлер - это один из самых энергоемких приборов в быту, хотя мало кто это замечает. Когда это становится понятным, у многих возникает вопрос, как экономить электричество при использовании бойлера.
Почему бойлер мотает много электричества выяснил Главред. Пользователи Quora поделились собственными наблюдениями и данными относительно того, сколько в среднем мотает бойлер в месяц.
Для начала важно понимать, что количество электроэнергии, которую расходует бойлер, зависит от его объема, мощности, температуры нагрева и частоты использования горячей воды.
Например, средний бойлер мощностью 1,5-2 кВт потребляет около 2-3 кВт-ч на один цикл нагрева. Если учесть, что он нагревает воду 2-3 раза в день, то получим примерно 60-180 кВт-ч в месяц.
Но бывает и так, что бойлер работает непрерывно, при этом поддерживая температуру воды. В таком случае расходы могут достигать 250-300 кВт-ч в месяц.
Главная причина такого большого потребления - это теплопотери. Если бойлер имеет плохую термоизоляцию или установлен в холодном помещении, он тратит больше энергии на поддержание температуры.
Но даже в теплых помещениях это устройство потребляет достаточно много электроэнергии. Однако, можно придерживаться советов, как экономить электричество во время его использования, а именно:
- Устанавливать оптимальную температуру нагрева - 50-55°C вместо максимальных 75-80°C.
- Регулярно чистить ТЭН от накипи - она уменьшает эффективность нагрева.
- Не держать бойлер включенным круглосуточно, если горячая вода используется нерегулярно.
- Использовать таймер или смарт-розетку - это позволит включать бойлер только в нужное время.
- Дополнительно утеплить бойлер, чтобы уменьшить теплопотери.
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