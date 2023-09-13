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Как понять, что надо чистить бойлер: 6 признаков скорой поломки

Сергей Кущ
13 сентября 2023, 03:03
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Регулярная чистка и обслуживание бойлера помогут сохранить его работоспособность и продлить срок службы.
Как понять, что надо чистить бойлер
Как понять, что надо чистить бойлер / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Бойлер играет важную роль в обеспечении горячей водой вашего дома. Чтобы он работал надежно и эффективно, важно следить за его состоянием и регулярно проводить чистку.

Мы рассмотрим, как понять, когда необходимо чистить бойлер, как это сделать в домашних условиях, и какие проблемы могут возникнуть, если бойлер не подвергается регулярной очистке.

Как часто надо чистить бойлер для воды?

Частота чистки бойлера зависит от нескольких факторов, таких как качество воды и тип бойлера. В среднем рекомендуется проводить чистку и обслуживание бойлера каждые 6-12 месяцев. Однако, если у вас жесткая вода, возможно, потребуется более частая очистка.

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Как в домашних условиях почистить бойлер?

  1. Отключите питание и воду: Прежде чем начать чистку бойлера, убедитесь, что он выключен и отключен от электричества и водоснабжения.
  2. Освободите бак: Если у бойлера есть отверстие для слива воды, откройте его и дайте воде стечь. Если такого отверстия нет, может потребоваться снять кран для слива.
  3. Чистка осадка: После полного опустошения бака, внимательно осмотрите его на наличие накопившегося осадка или накипи. Остатки известкового налета можно удалить с помощью щетки или скребка.
  4. Дезинфекция: Для устранения бактерий и бактериальных отложений внутри бака, можно провести дезинфекцию, добавив хлорное или перекисное вещество, а затем пропустив воду через систему.

Что будет, если долго не чистить бойлер?

Если вы не регулярно чистите бойлер, это может привести к следующим проблемам:

  • Снижение эффективности: Накипь и осадок могут уменьшить теплообмен в бойлере, что приведет к увеличению энергопотребления и ухудшению эффективности.
  • Повреждения и коррозия: Длительное пребывание осадка и коррозии внутри бака может вызвать повреждения его стенок и трубопроводов, что может потребовать серьезных ремонтных работ или даже замену бойлера.
  • Плохое качество воды: Неконтролируемое наличие бактерий и микроорганизмов в бойлере может привести к плохому качеству горячей воды и даже заболеваниям.

Как понять что надо чистить бойлер

  • Снижение производительности: Если количество горячей воды, которое бойлер способен предоставить, уменьшилось, это может быть признаком, что бойлер требует чистки. Вы замечаете, что раньше горячей воды хватало больше, чем сейчас.
  • Появление шумов: Если бойлер начал издавать необычные звуки, такие как стуки, скрежет или гудение, это может указывать на наличие отложений или накипи внутри бака.
  • Долгое время нагрева: Если бойлеру требуется больше времени для нагрева воды до желаемой температуры, это может быть результатом снижения теплообмена из-за отложений.
  • Плохое качество горячей воды: Если горячая вода стала иметь неприятный запах или цвет, это может быть признаком наличия бактерий или бактериальных отложений внутри бойлера.
  • Увеличение энергопотребления: Если ваши счета за электроэнергию или газ значительно увеличились, это может свидетельствовать о том, что бойлер теряет эффективность из-за отложений.
  • Внешний осмотр: Иногда при внешнем осмотре бойлера можно увидеть видимые признаки коррозии, осадка или накипи на стенах бака или трубопроводах.

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