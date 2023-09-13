Как понять, что надо чистить бойлер: 6 признаков скорой поломки

Регулярная чистка и обслуживание бойлера помогут сохранить его работоспособность и продлить срок службы.

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Как понять, что надо чистить бойлер / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Бойлер играет важную роль в обеспечении горячей водой вашего дома. Чтобы он работал надежно и эффективно, важно следить за его состоянием и регулярно проводить чистку.

Мы рассмотрим, как понять, когда необходимо чистить бойлер, как это сделать в домашних условиях, и какие проблемы могут возникнуть, если бойлер не подвергается регулярной очистке.

Как часто надо чистить бойлер для воды?

Частота чистки бойлера зависит от нескольких факторов, таких как качество воды и тип бойлера. В среднем рекомендуется проводить чистку и обслуживание бойлера каждые 6-12 месяцев. Однако, если у вас жесткая вода, возможно, потребуется более частая очистка.

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Как в домашних условиях почистить бойлер?

Отключите питание и воду: Прежде чем начать чистку бойлера, убедитесь, что он выключен и отключен от электричества и водоснабжения. Освободите бак: Если у бойлера есть отверстие для слива воды, откройте его и дайте воде стечь. Если такого отверстия нет, может потребоваться снять кран для слива. Чистка осадка: После полного опустошения бака, внимательно осмотрите его на наличие накопившегося осадка или накипи. Остатки известкового налета можно удалить с помощью щетки или скребка. Дезинфекция: Для устранения бактерий и бактериальных отложений внутри бака, можно провести дезинфекцию, добавив хлорное или перекисное вещество, а затем пропустив воду через систему.

Что будет, если долго не чистить бойлер?

Если вы не регулярно чистите бойлер, это может привести к следующим проблемам:

Снижение эффективности: Накипь и осадок могут уменьшить теплообмен в бойлере, что приведет к увеличению энергопотребления и ухудшению эффективности.

Накипь и осадок могут уменьшить теплообмен в бойлере, что приведет к увеличению энергопотребления и ухудшению эффективности. Повреждения и коррозия: Длительное пребывание осадка и коррозии внутри бака может вызвать повреждения его стенок и трубопроводов, что может потребовать серьезных ремонтных работ или даже замену бойлера.

Длительное пребывание осадка и коррозии внутри бака может вызвать повреждения его стенок и трубопроводов, что может потребовать серьезных ремонтных работ или даже замену бойлера. Плохое качество воды: Неконтролируемое наличие бактерий и микроорганизмов в бойлере может привести к плохому качеству горячей воды и даже заболеваниям.

Как понять что надо чистить бойлер

Снижение производительности: Если количество горячей воды, которое бойлер способен предоставить, уменьшилось, это может быть признаком, что бойлер требует чистки. Вы замечаете, что раньше горячей воды хватало больше, чем сейчас.

Если количество горячей воды, которое бойлер способен предоставить, уменьшилось, это может быть признаком, что бойлер требует чистки. Вы замечаете, что раньше горячей воды хватало больше, чем сейчас. Появление шумов: Если бойлер начал издавать необычные звуки, такие как стуки, скрежет или гудение, это может указывать на наличие отложений или накипи внутри бака.

Если бойлер начал издавать необычные звуки, такие как стуки, скрежет или гудение, это может указывать на наличие отложений или накипи внутри бака. Долгое время нагрева: Если бойлеру требуется больше времени для нагрева воды до желаемой температуры, это может быть результатом снижения теплообмена из-за отложений.

Если бойлеру требуется больше времени для нагрева воды до желаемой температуры, это может быть результатом снижения теплообмена из-за отложений. Плохое качество горячей воды: Если горячая вода стала иметь неприятный запах или цвет, это может быть признаком наличия бактерий или бактериальных отложений внутри бойлера.

Если горячая вода стала иметь неприятный запах или цвет, это может быть признаком наличия бактерий или бактериальных отложений внутри бойлера. Увеличение энергопотребления: Если ваши счета за электроэнергию или газ значительно увеличились, это может свидетельствовать о том, что бойлер теряет эффективность из-за отложений.

Если ваши счета за электроэнергию или газ значительно увеличились, это может свидетельствовать о том, что бойлер теряет эффективность из-за отложений. Внешний осмотр: Иногда при внешнем осмотре бойлера можно увидеть видимые признаки коррозии, осадка или накипи на стенах бака или трубопроводах.

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