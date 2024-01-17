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Хватит 15 минут: как понять, что соседи воруют у вас электричество

Сергей Кущ
17 января 2024, 12:16обновлено 17 января, 12:58
Мы подробно расскажем, как выявить подобные случаи и что предпринять.
Как понять, что соседи воруют у вас электричество
Как понять, что соседи воруют у вас электричество / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Жизнь в многоквартирном приносит множество удовольствий, но все могут испортить недобросовестные соседи, которые могут воровать ваше электричество.

Мы подробно расскажем, как выявить подобные случаи и что предпринять, если вы поймаете соседей на воровстве.

Как понять, что соседи воруют свет?

Больше всего электроэнергию потребляют вечером, когда все включают свет, телевизоры и другие электроприборы. Так что лучшее время для проверки - вечер, когда все соседи активно используют большинство приборов.

  • Перед проверкой убедитесь, что все электроприборы в вашей квартире выключены. Даже те, которые обычно не используются.
  • В течение нескольких минут следите за электросчетчиком. Если цифры меняются, хотя все в вашей квартире выключено, возможно, кто-то подключился к вашей электросети.

Что делать, если у вас появились подозрения?

Если у вас есть основания полагать, что кто-то ворует электроэнергию, сообщите об этом управляющей компании. Попросите их отправить электрика для проверки.

В случае подтверждения воровства, вызовите специалиста для установления точного места подключения и предпримите необходимые шаги для предотвращения дальнейшего воровства.

Также вы можете установить электросчетчик с функцией автоматического обнаружения воровства электроэнергии.

Смотрите подробное видео о том, что к вашему счетчику подключились соседи:

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интересные новости электроэнергия
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