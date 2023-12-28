Простой трюк со шторами, позволяющий уменьшить счета за электроэнергию до 30%

Эксперт объяснила, как сделать, чтобы в доме было теплее.

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Как сэкономить на электроэнергии / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Цены на электроэнергию в Украине "кусаются" и многие постоянно ищут способы сохранить тепло в своих домах.

По словам эксперта, с помощью простого трюка со шторами можно сократить счета за электричество до 30 процентов, пишет Express.

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"Устранение сквозняков является ключевым способом снижения потребности в центральном отоплении. Правильное оформление окон может помочь снизить потребление энергии, поскольку потери тепла через окна составляют примерно от 25 до 30 процентов энергии, используемой в наших домах", - поделилась эксперт.

Поэтому, советует эксперт, важно закрывать шторы, когда вы уходите и дома.

"В зимние месяцы у нас в среднем около шести-восьми часов дневного света, а это означает, что в течение остальных 18 часов дня мы должны подумать о том, чтобы держать шторы и жалюзи закрытыми", - отметила она.

Если вы хотите заменить шторы, обязательно выбирайте тепловые, так как они имеют толстую подкладку, которая будет удерживать больше тепла, чем более тонкие материалы.

Римские шторы также являются отличным вариантом защиты от холодного ветра и могут быть дополнены шторами для лучшей защиты.

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