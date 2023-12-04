Украинцев призвали экономить электроэнергию: что произошло и как действовать

Ситуация в энергетической системе Украины остается сложной, нужно экономить электричество дома, рассказали в государственной компании Укрэнерго.

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В Украину идут похолодания, дефицит электроэнергии растет - Укрэнерго / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Граждан Украины призвали экономить электроэнергию, чтобы не возникла ее нехватка в энергетической системе по причине постепенного похолодания. Холода прогнозируются синоптиками уже на текущей неделе. Экономное потребление означает использование мощных электроприборов после 18:00.

В компании Укрэнерго предупредили украинцев о похолодании и призвали бережно относиться к потреблению электроэнергии.

"Синоптики предупреждают о постепенном похолодании в течение недели. Связанный с этим рост потребления может привести к дефициту электроэнергии в системе. Поэтому для поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме необходимо бережно потреблять электроэнергию", - указано в сообщении. видео дня

Энергетики акцентировали внимание на том, что ситуация в энергосистеме остается сложной.

"Несмотря на стабильную температуру, вечерний максимум потребления вчера был на 3,5% выше, чем в предыдущее воскресенье 26 ноября. Главная причина - сниженное потребление 26 ноября из-за массовых обесточений потребителей на юге в минувшие выходные", - добавили в компании.

Как экономить электроэнергию

Специалисты ранее говорили, что экономить электроэнергию – не значит совсем сидеть без света. Это подразумевает разумное потребление электричества до 18:00.

"Достаточно выключить свет там, где он в этот момент не нужен и внимательно отнестись к тому, как вы пользуетесь мощными электроприборами: оставить работать только самое необходимое, а все несрочные дела перенести на вечер и ночь после 18:00", - подчеркивали энергетики.

Ситуация в энергетике

В Украине растет дефицит электроэнергии из-за морозов, рассказали в Укрэнерго. Главной причиной нехватки электричества назвали похолодание. В компании ищут варианты, чтобы покрыть дефицит.

Украина зимой выработает лишь треть электроэнергии из-за энергетического террора России, написали в The New York Times. По данным журналистов, речь идет о 4,5 гигаватт электричества, которые произведут станции.

Уровень потребления электроэнергии очень вырос, сообщили в Укрэнерго. В Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях фиксируется самая сложная ситуация.

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