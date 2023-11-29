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Уровень потребления электроэнергии очень вырос: какие области Украины без света

Юлия Закрепа
29 ноября 2023, 14:52
Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с облэнерго продолжают восстанавливать энергопитание потребителей.
Уровень потребления электроэнергии очень вырос: какие области Украины без света
В энергосистеме Украины возможен дефицит / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

По состоянию на утро 29 ноября без света находятся 368 населенных пунктов в 9 областях, самая сложная ситуация в Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях. Уровень потребления электроэнергии стремительно растет.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с облэнерго продолжают восстанавливать энергопитание потребителей в южном регионе. Ход работ осложняют тяжелые погодные условия: снежные заносы, гололедица. Снова усилился ветер, кое-где идет сильный дождь. Наиболее сложная ситуация остается в Одесской и Херсонской областях. За ночь из-за погодных условий добавились отключения в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской областях", - сообщили в пресс-службе "Укренерго".

В госкомпании добавили, что всего из-за непогоды на утро обесточены 368 населенных пунктов в Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областях.

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В то же время из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 444 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Причины роста потребления - ухудшение погодных условий, пасмурная погода влияет на уменьшение производства "зеленой" генерации, восстановление потребления в регионах, пострадавших из-за непогоды.

В компании призвали потреблять электричество экономно - просят в среду рационально потреблять электроэнергию в течение всего дня.

"Электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются. Но, если максимум потребления будет держаться в течение дня, в энергосистеме возможен дефицит. Это связано с пониженной работой солнечных электростанций", - пояснили в "Укрэнерго".

Экспорт электроэнергии 29 ноября отсутствует, в то же время импорт осуществляется преимущественно в ночные и вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдовы. Общий объем 1 277 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 474 МВт.

Отключение света в Украине: что известно

Напомним, что в Украине растет дефицит электроэнергии из-за морозов. Главная причина возникновения дефицита-похолодание. Также на нехватку электроэнергии влияет то, что несколько блоков тепловых электростанций до сих пор на ремонте.

В Минэнерго рассказали детали, когда по стране массово будут вводить графики отключения света. Отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования.

В Украине составили графики отключения электричества. То есть графики будут применять только в том случае, если будет такая необходимость. А необходимость может возникнуть по двум причинам.

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