В Украине составили графики отключения электричества: где его не будет по 7 часов подряд

Энергокомпании в содействии с чиновниками разработали графики отключения тока. Некоторые опубликовали эти графики еще в прошлом месяце, другие – только недавно.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-sostavili-grafiki-otklyucheniya-elektrichestva-gde-ego-ne-budet-po-7-chasov-podryad-10508566.html Ссылка скопирована

Графики отключения света будут применять только в том случае, если будет такая необходимость / коллаж Главред, фото УНИАН

До 1 октября энергокомпании в содействии с органами местной власти закончили разработку графиков отключения тока. Некоторые профильные компании опубликовали эти графики еще в сентябре, другие – только недавно. Как сообщает портал "Обозреватель", свои графики показала компания ДТЭК (они касаются Киева и области, а также Одесской и Днепропетровской областей).

"Графики отключений размещены на сайтах постоянно, круглый год. Однако они не применяются", – пояснили в организации.

То есть графики будут применять только в том случае, если будет такая необходимость. А необходимость может возникнуть по двум причинам:

видео дня

ограниченная генерация не сможет покрыть потребности тока;

из-за новых обстрелов со стороны РФ энергетические объекты выйдут из строя.

Эксперты сходятся на все, что вероятность обстрелов – главный риск для энергосистемы. Затишье последних нескольких недель может быть всего лишь подготовкой. Представители британской разведке уже заявили, что россияне всего лишь накапливают ракеты ‒для того, чтобы нанести накануне отопительного сезона удар по критической инфраструктуре.

К примеру, в Киевской области график выглядит так ‒ два часа без электроэнергии, четыре часа возможных отключений и два часа гарантировано с электроэнергией.

А вот в Киеве более сложная ситуация ожидается. Энергетики предполагают, что длительность гарантированных отключений составит четыре часа, в течение трех часов – период возможных отключений. И лишь два часа – гарантированный период со светом.

В Днепре возможен график отключений четыре на восемь. То есть жители Днепра, по всей вероятности, будут четыре часа с электроэнергией и примерно столько же – без нее.

В Одесской области график предварительный составлен так ‒ три часа с отключениями, три часа с возможными отключениями и три часа с электроэнергией. Таким образом, самая сложная ситуация – в столице. Здесь есть проблема с доставкой и распределением электроэнергии.

Вместе с тем, говорят эксперты, в Киеве из-за большого количества стратегических объектов также самая надежная система ПВО.

Отключение света в Украине

Напомним, что в Украине утвердили план действий на случай блэкаутов. Опираясь на прошлогодний опыт, уже подготовлен план действий в случае долговременных отключений электроэнергии, сообщил Клименко.

Шесть категорий украинцев будут со светом даже в случае блэкаута. В Украине могут запретить выключать свет шести категориям граждан, которые являются уязвимыми потребителями.

В "Укрэнерго" дали советы украинцам, как пережить зиму. удрицкий рассказал, что в случае обстрелов со стороны России Украине может не хватить электроэнергии на зиму. Однако сейчас идет активная подготовка к зимнему сезону.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.