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Свет будут отключать не всем: кому из украинцев не придется сидеть в темноте

Ангелина Подвысоцкая
26 сентября 2023, 20:59 обновлено 26 сентября, 20:59
Некоторым гражданам не будут отключать свет даже в случае, если у них есть задолженность за электроэнергию.
Электричество
Некоторым украинцам не будут отключать свет даже в случае задолженности / pixabay.com

В Украине некоторым гражданам могут не отключать свет не только во время аварийных ситуаций, но и в случае задолженностей. Такая информация появилась в проекте постановления Минсоцполитики.

Правительство планирует запретить отключать электроэнергию некоторым уязвимым категориям украинцев:

  • получатели жилищных субсидий,
  • граждане с инвалидностью I-II группы, в том числе у тех, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью или гражданином с инвалидностью с детства, которые не являются получателями жилищных субсидий,
  • лица, которые содержат детские дома семейного типа и не являются получателями жилищных субсидий,
  • многодетные и малообеспеченные семьи, которые не получают жилищные субсидии,
  • приемные семьи, которые воспитывают трех и более детей и не получают жилищные субсидии,
  • бытовые потребители электроэнергии в жилых помещениях, жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, работающего от электрических сетей, что подтверждается сведениями и/или документами.

Чтобы получить статус уязвимого гражданам можно обратиться лично или в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте поставщика универсальных услуг. Для этого нужно подготовить заявление о постановке на учет, чтобы подпадать под специальные меры.

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Это обращение будет рассматриваться в течение 10 рабочих дней. После его принятия граждане будут сообщаться в квитанции и личном кабинете на официальном сайте компании.

Будут ли отключения света в Украине осенью

Графики отключения света уже разработали в некоторых областях Украины. В случае атак на энергоинфраструктуру со стороны России веерные отключения могут применяться уже с 1 октября.

Будут ли отключать свет с 1 октября, рассказали в Министерстве энергетики. Как сообщили в ведомстве, несмотря на графики, электроэнергию отключать будут только в том случае, если российские войска нанесут удары по энергетической инфраструктуре.

В Укрэнерго рассказали, что будет со светом в сентябре-октябре. По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, подготовка к отопительному сезону идет по плану. Свет отключать не будут, однако ситуация может корректироваться из-за российских обстрелов.

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