В Украине утвердили план действий на случай блэкаутов

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в министерстве утвердили план действий на случай долговременных отключений электроэнергии.
На заседании координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения установили план действий во время возможных отключений электроэнергии, сообщил он в Telegram-канале.
"В ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования. Мы заходим в сложный осенне-зимний период, к которому должны быть готовы на всех направлениях", - сказал министр.видео дня
По его словам, опираясь на прошлогодний опыт, уже подготовлен план действий в случае долговременных отключений электроэнергии.
"Главная цель - своевременное реагирование на все чрезвычайные ситуации, которые будут происходить в стране", - заявил Клименко.
Так, МВД видит своей функцией не только усиленное патрулирование групп полиции, но и обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование пунктов несокрушимости и тому подобное.
"Далеко не исчерпывающий перечень мероприятий. Мы знаем, как реагировать на такие вызовы", - подчеркнул министр.
Напомним, что Украина готова к повышению тарифов на газ и свет, как рекомендует США. Жолнович сообщила, что в Министерстве социальной политики заявили о готовности внедрить рекомендацию США по повышению тарифов на газ и элетроэнергию.
Оккупанты повредили ТЭС, более 400 населенных пунктов Украины без света. Сейчас продолжается плановая ремонтная кампания на энергоблоках других электростанций. "Укрэнерго" осуществляет импорт электроэнергии из Словакии.
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