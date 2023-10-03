В Украине утвердили план действий на случай блэкаутов

Опираясь на прошлогодний опыт, уже подготовлен план действий в случае долговременных отключений электроэнергии, сообщил Клименко.

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План действий на случай блэкаутов в Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, pexels.com

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в министерстве утвердили план действий на случай долговременных отключений электроэнергии.

На заседании координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения установили план действий во время возможных отключений электроэнергии, сообщил он в Telegram-канале.

"В ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования. Мы заходим в сложный осенне-зимний период, к которому должны быть готовы на всех направлениях", - сказал министр. видео дня

По его словам, опираясь на прошлогодний опыт, уже подготовлен план действий в случае долговременных отключений электроэнергии.

"Главная цель - своевременное реагирование на все чрезвычайные ситуации, которые будут происходить в стране", - заявил Клименко.

Так, МВД видит своей функцией не только усиленное патрулирование групп полиции, но и обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование пунктов несокрушимости и тому подобное.

"Далеко не исчерпывающий перечень мероприятий. Мы знаем, как реагировать на такие вызовы", - подчеркнул министр.

Напомним, что Украина готова к повышению тарифов на газ и свет, как рекомендует США. Жолнович сообщила, что в Министерстве социальной политики заявили о готовности внедрить рекомендацию США по повышению тарифов на газ и элетроэнергию.

Оккупанты повредили ТЭС, более 400 населенных пунктов Украины без света. Сейчас продолжается плановая ремонтная кампания на энергоблоках других электростанций. "Укрэнерго" осуществляет импорт электроэнергии из Словакии.

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