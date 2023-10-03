УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ готовится к массированным атакам: Жданов раскрыл, чем россияне будут заменять ракеты

Юлия Куришко
3 октября 2023, 16:21 обновлено 3 октября, 16:45
По словам Жданова, ракет в России сейчас мало, а их использование намного опережает производство.
Дым, дроны Шахед
Россия готовится к массированным атакам дронами / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что сентябрь 2023 года стал рекордным по количеству российских атак беспилотниками. За месяц было уничтожено 427 вражеских БпЛА в небе Украины.

По словам Жданова, ракет в России сейчас мало, а их использование намного опережает производство. Накопление ракет не удовлетворяет потребности российского командования, передает ТСН.

"Они хотят наносить как можно больше огневых ударов, а количество ракет надо накапливать. Я думаю, что в случае, если хотя бы половина моей версии подтвердится, в плане появления новых источников поставки дронов, то вполне вероятно, что россияне будут заменять ракеты дронами", - говорит военный эксперт.

видео дня

Он отмечает, что беспилотников россиянам нужно больше, но они будут поступать на вооружение.

"Вреда от них меньше, но он все равно будет. Какая разница, чем поврежден трансформатор - дроном или ракетой. Ремонту он может не подлежать что в том, что в том случае", - объясняет Олег Жданов.

Ракетная атака РФ по Украине

Напомним, что 27 сентября оккупанты повредили ТЭС - более 400 населенных пунктов Украины без света. Сейчас продолжается плановая ремонтная кампания на энергоблоках других электростанций. "Укрэнерго" осуществляет импорт электроэнергии из Словакии.

28 сентября Россия массово запустила ударные дроны по Украине. Враг направил ударные беспилотники в разных направлениях, в том числе и на центральные регионы. Оккупанты атаковали 44 ударными БПЛА.

Россияне атаковали Днепр и попали в состав ДТЭК. Враг нанес удар по складским помещениям ДТЭК в Днепропетровской области. Были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине дроны ракетный удар
Реклама

Главное за день

РФ готовится к массированным атакам: Жданов раскрыл, чем россияне будут заменять ракеты

РФ готовится к массированным атакам: Жданов раскрыл, чем россияне будут заменять ракеты

16:21 Украина
"ВСУ будут абсолютно переоснащены": в ОП сделали сильное заявление о перестройке армии

"ВСУ будут абсолютно переоснащены": в ОП сделали сильное заявление о перестройке армии

16:13 Украина
ЕС хочет "купить" лояльность Венгрии взамен на одобрение членства Украины – СМИ

ЕС хочет "купить" лояльность Венгрии взамен на одобрение членства Украины – СМИ

15:43 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:36

"Полезно для тела и мозга": известный врач назвал лучшее занятие для памяти

16:21

РФ готовится к массированным атакам: Жданов раскрыл, чем россияне будут заменять ракеты

16:20

"Президенту необходимо услышать": стало известно о деталях заседания ставки

16:15

Россия, возможно, хочет от Ирана не баллистических ракет - эксперт

16:13

"ВСУ будут абсолютно переоснащены": в ОП сделали сильное заявление о перестройке армии

Россия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван КиричевскийРоссия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван Киричевский
16:01

Заплатите хотя бы копейку: астролог рассказала, что нельзя принимать в подарок

15:43

Марк Цукерберг похвастался жуткими "фонарями" под глазами - кто разбил ему лицо

15:43

ЕС хочет "купить" лояльность Венгрии взамен на одобрение членства Украины – СМИ

15:40

Женщина сделала стиральный порошок из каштанов и не пожалела

Реклама
15:38

Грех ли жить с венчанным мужчиной: простой ответ на этот вопрос свалит с ног

15:25

У Британии закончились средства ПВО и боеприпасы для Украины - The Telegraph

14:59

Режим "черного лебедя": эксперт раскрыл, кто в РФ больше всего хочет убрать ПутинаВидео

14:30

Какой сегодня праздник 4 октября: кого нужно поздравить в этот день

14:20

Пентагон готов передать ВСУ ракеты ATACMS: ждут команды от Байдена

14:18

Прослужат не один год: эксперт рассказал, как часто и правильно стирать джинсы

13:49

Украина нанесла функциональное поражение флоту РФ в Черном море – Минобороны Британии

13:44

Переход к гибкому курсу доллара: эксперт из НБУ пояснил, рухнет ли гривна в пропасть

13:40

Нашел замену Квитковой: Добрынина заподозрили в романе с моделью

12:59

Социальную помощь в Украине будут платить совершенно иначе: в Минсопцолитики раскрыли план

12:46

Только 2% людей найдут поросенка в цирке за 15 секунд: безумная оптическая иллюзия

Реклама
12:41

Что обрезать в октябре: какие растения нужно привести в порядок перед зимой

12:23

Украинским военным увеличили доплаты: кто получит от 20 до 100 тысяч

12:14

Умер Народный артист Украины Андрей Верес

12:10

Военный эксперт пояснил, какое оружие РФ хочет получить от Ирана

11:59

Почему нельзя говорить "біль в області серця": языковед удивил объяснениемВидео

11:48

Что нельзя есть вместе с творогом: три продукта-врага для желудка

11:41

Лунный календарь на 4 октября: звезды пророчат повышение на работе и появление недоброжелателей

11:37

Яйца будет некуда девать: что нужно давать курам, чтобы они хорошо неслись

11:22

Поезд наехал на ПВО россиян под Енакиево: экипаж оккупантов уничтожен

11:11

"Горжусь тобой и люблю тебя": Наталка Денисенко показала душевное фото с мужем-воином ВСУ

11:09

"Кремль ставит рамки для войны": эксперт объяснил, почему Шойгу заговорил о 2025 годе

10:55

Уберет плесень и запах: как почистить стиральную машину лимонной кислотой

10:37

Фесик Кирилл Александрович досье

10:27

В России официально обвинили Буданова в терроризме

10:18

Оккупанты на Херсонщине убили женщину, которая сопротивлялась ограблению

10:01

Гороскоп на октябрь 2023: для одного знака зодиака месяц станет фатальнымВидео

09:57

Кому положена надбавка к пенсии в октябре: кто из украинцев имеет право

09:48

Чем отмыть душевую кабину от известкового и мыльного налета

09:19

В Украине ударят первые заморозки: синоптик назвала дату

09:00

Ночью РФ атаковала Юг и Восток Украины: силы ПВО сбили 29 дронов и один "Искандер"

Реклама
08:52

Никогда не догадаетесь: для чего нужно отверстие в колпачке от шариковой ручки

08:27

Война может затянуться до 2025 года и дольше: военный эксперт объяснил 3 сценария

08:17

Шольц сделал новое заявление о войне в Украине: о чем идет речь

08:12

Выборы в Словакии и мымнение

08:10

Будут радовать всю зиму: как засолить и замариновать рыжики в домашних условиях, 4 способа

07:46

Именины 4 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

07:22

Хватит на пару месяцев: в Пентагоне осталось $5,2 млрд на оружие для Украины – WSJ

06:38

Украинские военные отбили у оккупантов позиции под Работино – ISW

06:22

Что не так с "Форум оборонных индустрий"мнение

05:30

2 кг лишнего веса труднее сбросить чем 100 кг: тренер ошарашила объяснениемВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять