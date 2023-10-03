РФ готовится к массированным атакам: Жданов раскрыл, чем россияне будут заменять ракеты

По словам Жданова, ракет в России сейчас мало, а их использование намного опережает производство.

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Россия готовится к массированным атакам дронами / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что сентябрь 2023 года стал рекордным по количеству российских атак беспилотниками. За месяц было уничтожено 427 вражеских БпЛА в небе Украины.

По словам Жданова, ракет в России сейчас мало, а их использование намного опережает производство. Накопление ракет не удовлетворяет потребности российского командования, передает ТСН.

"Они хотят наносить как можно больше огневых ударов, а количество ракет надо накапливать. Я думаю, что в случае, если хотя бы половина моей версии подтвердится, в плане появления новых источников поставки дронов, то вполне вероятно, что россияне будут заменять ракеты дронами", - говорит военный эксперт. видео дня

Он отмечает, что беспилотников россиянам нужно больше, но они будут поступать на вооружение.

"Вреда от них меньше, но он все равно будет. Какая разница, чем поврежден трансформатор - дроном или ракетой. Ремонту он может не подлежать что в том, что в том случае", - объясняет Олег Жданов.

Ракетная атака РФ по Украине

Напомним, что 27 сентября оккупанты повредили ТЭС - более 400 населенных пунктов Украины без света. Сейчас продолжается плановая ремонтная кампания на энергоблоках других электростанций. "Укрэнерго" осуществляет импорт электроэнергии из Словакии.

28 сентября Россия массово запустила ударные дроны по Украине. Враг направил ударные беспилотники в разных направлениях, в том числе и на центральные регионы. Оккупанты атаковали 44 ударными БПЛА.

Россияне атаковали Днепр и попали в состав ДТЭК. Враг нанес удар по складским помещениям ДТЭК в Днепропетровской области. Были повреждены кабели, трансформаторы, разъединители и другое оборудование.

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