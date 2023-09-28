Россия массово запустила ударные дроны по Украине: ПВО уничтожила 40 БПЛА

Российские оккупанты провели новую масштабную атаку ударными беспилотниками.

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Гуменюк рассказала о ночной атаке оккупантов / коллаж: Главред, фото: militarytimes.com, depositphotos.com/ua

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что украинские силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили более 30 ударных беспилотников врага.

В эфире телемарафона "Єдині новини" она отметила, что российские захватчики провели новую масштабную атаку ударными беспилотниками, из-за чего украинским силам ПВО пришлось работать практически вдоль всего южного направления.

"Враг направил ударные беспилотники в разных направлениях, в том числе и на центральные регионы. Итоги атаки еще подводятся, потому что была массирована. Но работа ПВО была достаточно результативной. Более 30 дронов было уничтожено, более точную цифру подобьет Генштаб", - сказала Гуменюк. видео дня

Работа воздушных сил Украины

В ночь на 28 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали 44 ударными БПЛА.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 34 "Шахеды". За прошедшие сутки, 27 сентября, уничтожено шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зала, Суперкам)", - сообщили в командовании Воздушных Сил.

Успешная работа ПВО / фото: t.me/kpszsu

Ситуация в Одессе

Ночью, 28 сентября, российские террористы в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что силы ПВО отработали на отлично.

"Никаких попаданий и разрушений. Пострадавших нет. Было зафиксировано лишь несколько небольших очагов возгораний сухой травы вследствие падения обломков сбитых "Шахедов", - написал он в своем Telegram-канале.

Атака дронов на Одессу / скриншот: Главред

Атака РФ по Украине

Напомним, что 21 сентября в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы. В столице было слышно по меньшей мере четыре взрыва. В некоторых микрорайонах Святошинского района исчезли свет и вода.

22 сентября на Полтавщине прогремели взрывы после масштабной тревоги. Как уточнил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, в результате попадания по гражданскому объекту есть погибшие и раненые. Одну ракету сбили силы ПВО.

25 сентября РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами". В регионах сообщали о работе систем противовоздушной обороны по целям противника. Мощные взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге.

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