УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия массово запустила ударные дроны по Украине: ПВО уничтожила 40 БПЛА

Юлия Куришко
28 сентября 2023, 07:58 обновлено 28 сентября, 09:04
Российские оккупанты провели новую масштабную атаку ударными беспилотниками.
Россия массово запустила ударные дроны по Украине: ПВО уничтожила 40 БПЛА
Гуменюк рассказала о ночной атаке оккупантов / коллаж: Главред, фото: militarytimes.com, depositphotos.com/ua

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что украинские силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили более 30 ударных беспилотников врага.

В эфире телемарафона "Єдині новини" она отметила, что российские захватчики провели новую масштабную атаку ударными беспилотниками, из-за чего украинским силам ПВО пришлось работать практически вдоль всего южного направления.

"Враг направил ударные беспилотники в разных направлениях, в том числе и на центральные регионы. Итоги атаки еще подводятся, потому что была массирована. Но работа ПВО была достаточно результативной. Более 30 дронов было уничтожено, более точную цифру подобьет Генштаб", - сказала Гуменюк.

видео дня

Работа воздушных сил Украины

В ночь на 28 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали 44 ударными БПЛА.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 34 "Шахеды". За прошедшие сутки, 27 сентября, уничтожено шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня (Орлан, Зала, Суперкам)", - сообщили в командовании Воздушных Сил.

Россия массово запустила ударные дроны по Украине: ПВО уничтожила 40 БПЛА
Успешная работа ПВО / фото: t.me/kpszsu

Ситуация в Одессе

Ночью, 28 сентября, российские террористы в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что силы ПВО отработали на отлично.

"Никаких попаданий и разрушений. Пострадавших нет. Было зафиксировано лишь несколько небольших очагов возгораний сухой травы вследствие падения обломков сбитых "Шахедов", - написал он в своем Telegram-канале.

Россия массово запустила ударные дроны по Украине: ПВО уничтожила 40 БПЛА
Атака дронов на Одессу / скриншот: Главред

Атака РФ по Украине

Напомним, что 21 сентября в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы. В столице было слышно по меньшей мере четыре взрыва. В некоторых микрорайонах Святошинского района исчезли свет и вода.

22 сентября на Полтавщине прогремели взрывы после масштабной тревоги. Как уточнил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, в результате попадания по гражданскому объекту есть погибшие и раненые. Одну ракету сбили силы ПВО.

25 сентября РФ ударила по Украине "Шахедами", "Ониксами" и "Калибрами". В регионах сообщали о работе систем противовоздушной обороны по целям противника. Мощные взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине дроны
Реклама

Главное за день

Путин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – Огрызко

Путин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – Огрызко

09:00 Эксклюзивы
Россия массово запустила ударные дроны по Украине: ПВО уничтожила 40 БПЛА

Россия массово запустила ударные дроны по Украине: ПВО уничтожила 40 БПЛА

07:58 Украина
Живут под звуки сирен: Подоляк заявил, что панические настроения в Крыму будут нарастать

Живут под звуки сирен: Подоляк заявил, что панические настроения в Крыму будут нарастать

07:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:01

Дешево и без химии: как отмыть духовку лимонной кислотой

09:00

Путин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – ОгрызкоЭксклюзив

08:34

Дальность больше 300 км: в октябре Иран может договориться с РФ о передаче ракет – ISW

08:29

Список реформ от США: прихоти наших партнеров или интересы Украины?мнение

08:21

Именины 29 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:17

Такую картошку в духовке должна уметь каждая хозяйка: новый рецепт объеденья в панировке

07:58

Россия массово запустила ударные дроны по Украине: ПВО уничтожила 40 БПЛА

07:34

Живут под звуки сирен: Подоляк заявил, что панические настроения в Крыму будут нарастать

06:42

ВСУ вероятно совершили прорыв на линии Работино-Вербовое – ISW

Реклама
06:22

Письмо с реформами от Белого дома: главные требования к Украинемнение

05:30

Как понять, что девушка тебя не любит: запомните эти признаки раз и навсегда

04:45

Гороскоп на октябрь 2023 для Раков: детальный прогноз на месяцВидео

02:10

Как отличить церковь Московского патриархата от Киевского: стоит знать каждому

01:17

Не делайте этого после увеличения губ: топ советов, чтобы снять отечность

00:01

ВСУ берут Крым под огневой контроль - Подоляк

27 сентября, среда
23:38

Может повлиять на здоровье: Украину накрыла почти 9-бальная магнитная буря

23:10

Российская певица боится, что ее испанскую квартиру отдадут украинцам

22:40

Россияне нечаянно раскрыли настоящие масштабы удара ВСУ по подлодке ЧФ РФ

22:23

"В следующем году мы победим": в Минобороны Украины сделали ошеломительный прогноз

21:57

Россия метит на должность в ООН: Украина резко указала на место агрессора

Реклама
21:44

Уже несколько дней нет новостей об одном из направлений фронта: что произошло

21:09

ВСУ в какой-то момент не смогут эффективно применять Abrams: в чем причина

21:02

Баклажаны на зиму: быстрый рецепт от Евгения Клопотенко

20:55

К Умерову есть вопросы по сутимнение

20:39

Угроза ядерного инцидента на ЗАЭС после деоккупации: в Кабмине обратились к Западу

20:32

Лед тронулся: парламент Болгарии проголосовал за поставку неисправных ракет С-300 для ВСУ

20:25

Как быстро отрезветь: три шага на пути к хорошему самочувствию, если "перебрал"

20:20

В Украине разложили по полочкам, сможет ли РФ "одержать победу" до 2025 года

20:12

"Это будет судьбоносное время": названа дата решающего и важного боя в Украине - прогноз

19:44

Дисквалифицированная Мисс рассказала про своего бойфренда-россиянинаВидео

19:34

Что будет с мобилизацией в Украине: в Минобороны назвали условие ее усиления

19:10

Долгая война: какие вызовы ждут украинцевмнение

19:05

"Бабье лето" не отпускает: где в Украине будет теплее всего

18:44

Момент попал на фото: шикарную Деми Мур подвело платье на мероприятии

18:34

Сергей Филимонов. Руками пленных россиян лучше не касаться, и ногами тожеВидеоблоги

18:11

Более 7 млн: Шакиру во второй раз обвиняют в мошенничестве

18:05

Шольц заморозил передачу Украине Taurus и боится конфликта с РФ – WSJ

18:04

От перегрева до странных SMS: 6 признаков взлома вашего телефона

18:04

Звезда "Крепостной" Цымбалюк рассказал, почему развелся с женой

17:45

Испугался и вызвал полицию: российскому пропагандисту подкинули ужасающий подарок

Реклама
17:31

Гороскоп на октябрь 2023 для Близнецов: чего ждать в любви, работе, финансахВидео

17:29

"Останавливают популяцию": Олег Скрипка сравнил феминисток с эпидемией

16:50

Церковный праздник 29 сентября: что нельзя делать на Харитона Исповедника

16:50

"Цель этого только одна": у Зеленского прокомментировали возвращение части вагнеровцев в Украину

16:49

В ГУР вынесли вердикт по Крымскому мосту: "гордость Путина" будет уничтожена

16:43

Россия устроила судилище для 24 пленных "азовцев" в Ростове

16:43

"Мясные" штурмы РФ ушли в прошлое: Россия меняет тактику под Бахмутом

16:16

Скончался известный украинский модельер

16:14

Что нельзя делать 29 сентября, чтобы не притянуть бедность: приметы дня

15:53

ГУР – об ударах по Крыму: войскам РФ нужно убираться домой, ситуация тревожная

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять