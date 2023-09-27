'Прямое сообщение': РФ хочет проложить железную дорогу в Мариуполь, Волноваху и Донецк

Построив железную дорогу с прямым сообщением, оккупанты хотят "решить все вопросы военной и гражданской логистики".

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РФ хочет построить железнодорожное сообщение с Мариуполем и Донецком / коллаж: Главред, фото: Telegram Андрющенко Time

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что российские военные хотят построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой, чтобы "решить все вопросы военной и гражданской логистики".

"Оккупанты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Сейчас это не только болтовня, они начали строительство железнодорожного моста возле с. Гранитное через реку Кальмиус", – проинформировал он в своем Telegram-канале.

Андрющенко также отметил, что "в случае успеха это позволит включить имеющуюся ветку Мариуполь - Асланово - Кальчик - Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону".

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Оккупанты строят мосты на железную дорогу / скриншот: Главред

Советник мэра Мариуполя сообщил, что на практике это не только глобальное решение вопроса о военной и гражданской логистике, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Железнодорожное сообщение с Волоновахи:

на запад идет дальше через Розовку - Мелитополь в Крым;

на север - Донецк.

Напомним, что в Мариуполе партизаны подорвали позиции оккупантов РФ вместе с вражеской техникой. В результате успешной работы партизан также было повреждено оборудование для изготовления "зубов дракона" на бетонном производстве.

В Мариуполе партизаны сожгли базу оккупантов. О сожженной базе оккупантов сообщил советник мэра Мариуполя. В результате поджога базы российских захватчиков среди оккупантов есть потерпевшие, также была уничтожена вражеская техника.

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