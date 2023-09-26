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Оккупантов травят ядом: в Мариуполе ликвидировали 14 военных-россиян

Алексей Тесля
26 сентября 2023, 13:52 обновлено 26 сентября, 14:16
Яд чаще всего попадает в организм через пищу или напитки, но может убить человека и через прикосновение к поверхности.
Оккупантов травят ядом: в Мариуполе ликвидировали 14 военных-россиян
В Мариуполе отравили российских оккупантов / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, mrpl.city

В захваченном РФ Мариуполе Донецкой области находят оккупантов, которые были отравлены неизвестным веществом.

По меньшей мере 14 российских оккупантов были отравлены серьезным ядом, пишут росСМИ.

Сообщается, что такой яд чаще всего попадает в организм через пищу или напитки, но может убить человека и через простое прикосновение к поверхности, на которую он нанесен. Особенно, если на руке есть царапины или ранки.

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При этом неделю назад 11 военных в возрасте от 23-х до 42-х лет в Мариуполе умерли от внезапной остановки сердца. Вскрытия показали, что проблемы с сердцем были лишь у троих из них, причем серьезные — только у одного.

За прошедшее время к ним добавилось еще трое оккупантов, в том числе и один офицер.

"Военный умер не от загадочной болезни, как думали до этого. В его организме был найден сильный яд, который вызывает быструю остановку сердца, а вскоре после смерти следы отравы обнаружить уже нельзя", — утверждает источник.

Собеседник канала утверждает, что "такой яд может быть только в распоряжении спецслужб".

Ранее сообщалось о том, что РФ срочно укрепляет оборону Мариуполя. Российские оккупанты обустраивают оборонительные рубежи и строят блиндажи.

Напомним, в результате удара по военной базе под Мариуполем 50 оккупантов привезли в больницу. Российские захватчики всю ночь разбирали завалы и увозили раненых и погибших. В результате удара также было уничножено много техники врагов.

Напомним, украинские военные мощно ударили по российским захватчикам во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области. Во время "прилетов" российские оккупанты понесли потери среди личного состава.

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новости Мариуполя отравление война России и Украины
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