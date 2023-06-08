Русская элита недовольна Путиным и его шансами в войне с Украиной - Bloomberg

Российская элита хочет положить конец войне в формате переговоров - она устала и не верит в победу диктатора Путина.

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Самой благоприятной перспективой в Кремле видят переговоры в конце нынешнего года / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 53-я ОМБр

Настроение концентрированного уныния охватило российскую элиту по поводу перспектив войны, которую русский диктатор Владимир Путин развязал в Украине. Даже самые оптимистичные кремлевские чиновники видят в "замороженном" конфликте наилучший доступный исход для страны-агрессора.

Об этом сообщает новостное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Как отмечается в публикации, многие представители политической и деловой элиты устали от войны и хотят, чтобы она прекратилась, хотя и сомневаются, что диктатор Путин остановит боевые действия. Более того, пока никто из элиты не желает противостоять ему в связи с вторжением, но его авторитет значительно снизился.

По словам двух источников, самой благоприятной перспективой были бы переговоры в конце нынешнего года, которые превратили бы войну в "замороженный" конфликт и позволили бы Путину провозгласить Пиррову победу, сохранив при этом часть захваченной украинской территории.

"Элита находится в тупике: они боятся стать козлами отпущения за бессмысленную войну. Действительно удивительно, насколько широкое распространение среди российской элиты получило представление о шансе, что Путин не выиграет эту войну", - сказал журналистам бывший советник российского правительства Кирилл Рогов.

По словам четырех источников, большинство представителей элиты и продолжают свою работу, убежденные, что они не могут повлиять на диктатора Путина. А он пока не проявляет никаких признаков желания положить конец войне.

Война в Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на угрозы президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о "зеркальном ответе" на атаку беспилотников по Москве. Подоляк подчеркнул, что россияне за период полномасштабной войны против Украины использовали почти весь свой инструментарий вооружений, чтобы угрожать "зеркальным ответом".

Раньше в Германии подтвердили право Украины бить по объектам на территории РФ. Международное право позволяет Украине наносить такие удары по территории России, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Напомним, российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко подчеркнул, что Россию после поражения в войне против Украины ждет смута и возникновение мафиозной войны, в результате чего РФ просто распадется. Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин понимает вероятность такого сценария, но не боится этого, ведь такой вариант событий ему выгоден. Пригожин примет участие в разделе территорий и собственности после распада России.

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