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"Путин еще не проиграл войну и имеет преимущество": Дуда призвал не смеяться над РФ

Алёна Воронина
31 мая 2023, 16:26 обновлено 31 мая, 16:31
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Победой Украины в войне против России будет считаться ситуация, когда украинские военные отбросят российских оккупантов к границам по состоянию на 1991 год.
Владимир Путин, Анджей Дуда
Пока имеем ситуацию, когда российский каток давит на Украину, отметил Дуда/ коллаж: Галвред, фото: сайт Кремля, Офис президента Украины

Российский диктатор Владимир Путин еще не проиграл войну в Украине. Более того, учитывая сравнение количества населения в двух государствах, РФ имеет преимущество. Поэтому сейчас не стоит расслабляться и смеяться над старой военной техникой российских захватчиков.

О поражении страны-агрессора РФ в войне можно будет говорить тогда, когда украинские военные отбросят российских оккупантов к границам по состоянию на 1991 год. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью, которое опубликовала его пресс-служба.

Дуда подчеркнул, что нельзя называть поражением Путина вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

"Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, и его поражение заключается в том, что Финляндия присоединилась к НАТО (...). Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл войну. Надеюсь, он проиграет. А пока имеем ситуацию, когда российский каток давит на Украину, ежедневно на фронте гибнут сотни людей. Россиян – более 100 миллионов, украинцев – менее 40 миллионов. Уже одна эта разница показывает, кто здесь имеет преимущество", – сказал президент Польши.

Польский президент подчеркнул, что стране-агрессору России безразлично к людям и к своим потерям на фронте, а Украина мыслит по-другому – ей важна каждая жизнь.

Россия имеет другую культуру и является государством с ядерным оружием и огромными запасами другого оружия, отметил Дуда. Он подчеркнул, что не стоит смеяться над старыми российскими танками 60-х годов прошлого века, ведь каждый такой танк весит 50-60 тонн и является серьезной угрозой для украинских военных на фронте.

"Путин проиграет войну, когда российскую армию отбросят от международно признанных границ Украины. Тогда мы скажем, что они (россияне – ред.) ничего не получили в результате этой войны, что их план порабощения Украины провалился, их имперские амбиции наказаны, они потеряли сотни тысяч людей", – отметил Дуда.

Однако сейчас война продолжается, РФ всё больше мобилизуется и переводит экономику в режим войны, поэтому Запад сейчас должен продолжать совместно поддерживать Украину, подчеркнул польский лидер.

Война в Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на угрозы президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о "зеркальном ответе" на атаку беспилотников по Москве. Подоляк подчеркнул, что россияне за период полномасштабной войны против Украины использовали почти весь свой инструментарий вооружений, чтобы угрожать "зеркальным ответом".

Раньше в Германии подтвердили право Украины бить по объектам на территории РФ. Международное право позволяет Украине наносить такие удары по территории России, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Напомним, российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко подчеркнул, что Россию после поражения в войне против Украины ждет смута и возникновение мафиозной войны, в результате чего РФ просто распадется. Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин понимает вероятность такого сценария, но не боится этого, ведь такой вариант событий ему выгоден. Пригожин примет участие в разделе территорий и собственности после распада России.

Смотрите видео, что военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал об окончании мобилизационного ресурса в РФ:

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