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"Одни понты": в ОП прокомментировали угрозу Путина насчет "зеркального ответа"

Алексей Тесля
31 мая 2023, 13:15 обновлено 31 мая, 13:30
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РФ уже использовала почти весь свой инструментарий вооружений, напомнил Михаил Подоляк.
Подоляк, Путин
Михаил Подоляк прокомментировал новые угрозы Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на угрозы президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о "зеркальном ответе" на атаку беспилотников по Москве.

Как подчеркнул он в эфире телеканала "1+1", россияне за период полномасштабной войны против Украины использовали почти весь свой инструментарий вооружений, чтобы угрожать "зеркальным ответом".

"А что такое "зеркальное"? Они (россияне - ред.) же практически весь инструмент уже использовали, кроме своих понтов: "Вот уже сейчас мы имеем какие-то мощные действия предпринять, мы еще не начинали". Ну вы же понимаете, что после более 15 месяцев войны говорить, что "мы еще не начинали", потеряв (погибшими и ранеными - ред.) более 400 тысяч, — это говорит о нарастающей неадекватности России", — уверен представитель ОП.

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По его мнению, российский диктатор "находится в состоянии аффекта и потому логически мыслить не может". Вместе с тем он также уверен в том, что политическая элита в РФ скептически смотрит на Путина и его слова.

"Информационное пространство с непониманием относится к любым словам Путина, то есть сакральности этой практически не осталось. Учитывая это, слова диктатора воспринимаются как "одна бабка что-то сказала", — добавил Подоляк.

Напомним, Москва в ночь на 30 мая и утром была атакована 25 дронами. Сообщалось, что несколько дронов попали в многоэтажки. В частности, один из дронов попал в 15-этажку в Новой Москве, частично повредив окна и плиту перекрытия на верхних этажах. Также отмечается, что попадания в многоэтажки с незначительными повреждениями были на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте в Москве.

Ранее сообщалось, что в эпицентре удара оказались поместья российской элиты. В частности, один из беспилотников упал в поселке Ильинское – всего в 3 километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево. Дроны были замечены неподалеку от имений также других представителей путинской элиты.

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дроны Владимир Путин Михаил Подоляк
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