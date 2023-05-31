"Не была на балконе": родные 32-летней киевлянки сказали, как она погибла во время атаки

Сестра погибшей девушки рассказала, что на самом деле Екатерина не выходила на балкон, чтобы посмотреть, как ПВО сбивает дроны.

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Родные 32-летней киевлянки рассказали, как на самом деле она погибла во время атаки/ коллаж: Главред, фото: скрин, Telegram КМВА

Родные жительницы Голосеевского района Киева, которая погибла во время атаки страны-агрессора России на Украину в ночь на 30 мая, опровергают озвученную ранее версию, якобы жизнь девушки оборвалась во время ее пребывания на балконе.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал, что 32-летняя девушка вышла на балкон, чтобы посмотреть, как украинская ПВО сбивает вражеские дроны. И якобы именно в этот момент она погибла. Однако сестра погибшей опровергла эту версию в разговоре не на камеру с корреспондентами ТСН.

Сестра девушки рассказала, что Екатерина в момент вражеской атаки была в своей постели и спала. Вместе с ней был и ее парень, который после атаки российских оккупантов попал в больницу.

О погибшей также известно, что она вместе со своим парнем имела совместный бизнес.

Журналистам удалось увидеть, как выглядит квартира, в которой погибла Екатерина. В жилье полностью выбиты окна. В помещении сплошной беспорядок, там повсюду разбросаны обломки.

Такой вид имеет квартира погибшей 32-летней киевлянки после атаки дронами на Киев/ скрин

Квартира очень повреждена, повсюду обломки/ скрин

Квартира очень повреждена, повсюду обломки/ скрин

Сам 24-этажный дом сейчас обследует специальная комиссия. Последние три этажа многоэтажки завалены строительным мусором, внешние стены полностью разрушены.

Смотрите видео, как выглядит пострадавший 24-этажный дом в Голосеевском районе Киева с середины:

Атака оккупантов на Киев 30 мая

В Киеве в ночь на вторник, 30 мая, в результате воздушной атаки РФ иранскими беспилотниками-камикадзе погибла женщина и были пострадавшие. В Голосеевском районе в одной из многоэтажек произошел пожар. Из-за удара дроном несколько верхних этажей многоэтажки остались без стен. Всего было изуродовано шесть десятков квартир, семь квартир разбило вдребезги.

Во время ночной атаки российских оккупантов дронами на Киев в воздушном пространстве столицы Украины было уничтожено более 20 беспилотников, вследствие падения обломков были разрушения. Повреждения были в разных районах Киева – Голосеевском, Печерском, Дарницком, Днепровском, Подольском, Святошинском.

Позже стало известно, что в результате ночной атаки дронами на Киев и Киевщину погибла 32-летняя женщина, еще 13 – получили ранения (9 – в Киеве, четверо – в Киевской области). Также повреждены 16 объектов – гражданские авто, сооружения и жилые дома.

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