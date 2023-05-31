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Премьер Грузии оскандалился, назвав "настоящую причину" нападения РФ на Украину

Алёна Воронина
31 мая 2023, 10:57 обновлено 31 мая, 11:09
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Гарибашвили считает, что Россия полномасштабным вторжением якобы пыталась "защитить свою безопасность".
Ираклий Гартбашвили, российские военные
Премьер Грузии оскандалился, оправдав вторжение РФ в Украину "стремлением Украины к вступлению в НАТО"/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал очередное скандальное заявление. Он оправдал войну, которую развязала против Украины страна-агрессор Россия, тем, что РФ якобы пыталась предотвратить расширение границ НАТО на восток и "защитить свою безопасность".

Гарибашвили прямо выразил свое убеждение в том, что якобы войну спровоцировало именно стремление Украины вступить в НАТО. Об этом грузинский премьер заявил во время выступления на форуме глобальной безопасности в столице Словакии Братиславе, пишет "Эхо Кавказа". Таким образом он повторил пропагандистский тезис, который постоянно использует Кремль для оправдывания своих кровавых преступлений против украинцев.

"Я думаю, что вы, как и аудитория, хорошо знаете. Одной из основных причин было НАТО, расширение НАТО, верно? И много других причин", – ответил Гарибашвили на вопрос модераторов о том, почему Россия начала вторжение в Украину в 2022 году.

На уточняющий вопрос модераторов о том, считает ли он, что это расширение НАТО спровоцировало войну, Гарибашвили назвал это одной из причин.

"Я не хочу спекулировать, не хочу цитировать заявления российского правительства. Но одной из причин было желание Украины стать членом НАТО. Итак, мы видим последствия", – сказал грузинский политик.

При этом издание отмечает, что многие грузинские и европейские наблюдатели видят в таких заявлениях грузинского премьера признаки того, что власти Грузии готовы отказаться от евроатлантической интеграции.

Скандальные заявления Гарибашвили

В июне 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что грузинское государство больше заслуживает получения статуса страны-кандидата в ЕС, чем Украина и Молдова. На такое заявление грузинского политика ответил советник глава ОП Михаил Подоляк, заявивший, что Украина платит ужасную цену за свой выбор быть среди стран Евросоюза.

"Никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Украина платит ужасную цену за выбор быть европейской демократией", – сказал Подоляк.

Кроме этого, в феврале 2023 года Гарибашвили обвинил Украину в попытке втянуть Грузию в войну с РФ. Он заявил, якобы украинские власти хотят открыть второй фронт и перебросить войну на территорию Грузии.

Смотрите видео, что военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал об окончании мобилизационного ресурса в РФ:

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