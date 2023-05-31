Полевой командир из РФ "Цезарь" готовит тысячи "штыков" для атаки на Москву — Times

В ближайших планах российских повстанцев - совершать рейды в приграничные регионы РФ.

https://glavred.info/world/polevoy-komandir-iz-rf-cezar-gotovit-tysyachi-shtykov-dlya-ataki-na-moskvu-times-10474351.html Ссылка скопирована

Легион Свобода России готовит поход на Москву / Коллаж: Главред, фото: соцсети, УНИАН

Для подготовки похода на Москву добровольческий Легион "Свобода России" вербует тысячи россиян, готовых воевать против преступного кремлевского режима.

Командир Легиона с позывным "Цезарь" пояснил The Times, что в планах российских повстанцев - совершать рейды в приграничные регионы РФ.

"У нас серьезные возможности. У нас есть минометы, бронемашины, ПЗРК "Стингер", переносные противотанковые комплексы и высокоэффективные разведывательные беспилотники", — подчеркнул командир добровольческого объединения.

видео дня

"Цезарь" рассказал о том, что рейд в Белгородскую область был призван помочь в организации контрнаступления ВСУ, а также способствовать привлечению в ряды Легиона новых добровольцев.

"Русские могут связаться с нашими представителями, пройти тщательную проверку биографических данных, процесс отбора и вступить в ряды легиона после необходимой подготовки", — пояснил российский полевой командир.

Он объяснил, что россияне смогут попасть в Украину через нейтральные пограничные зоны. Оттуда все время заходят новобранцы, их поток все время растет.

"Цезарь" говорит, что многие россияне понимают, что развязанная Кремлем война преступна и ее надо остановить. Вместе с тем в РФ общество уважает только силу, поэтому повстанцы ее должны продемонстрировать, чтобы они поняли, что "поднявший меч, может от него пасть".

Что известно о Легионе "Свобода России"

Объединение "Цезаря" уже насчитывает до тысячи бойцов. Оно будет расширяться по мере того, как все больше россияне примут решение бороться против президента РФ Владимира Путина.

"Мы будем проводить эти рейды (в приграничные регионы России, — ред.) до тех пор, пока у нас не появится свой кусок российской территории, чтобы к нам могли присоединиться настоящие русские сыновья и дочери, настоящие патриоты", — пояснил российский полевой командир.

По его словам, после того, как это произойдет, легион сможет быстро нарастить силы и численность, чтобы начать "кремлевскую кампанию".

Отмечается, что бойцы Легиона являются гражданами России. При этом ранее они служили в ВСУ. "Мы не банда преступников и не частная военная компания, как "Вагнер", — сказал "Цезарь".

Он подтвердил, что они воюют в составе ВСУ, а их главная цель – защита Украины и освобождение ее территорий. После этого бойцы планируют освобождать свой дом.

Напомним, Русский добровольческий корпус (РДК) и Легион Свобода России заявили о начале военной операции в Белгородской области.

Цель – освобождение региона от власти режима диктатора Владимира Путина. Добровольцы провели бои на КПП Грайворон, прошли несколько населенных пунктов и получили трофейную технику.

В Главном управлении разведки Минобороны полагают, что добровольцы России проводили работу по демилитаризации Белгородской области с целью создания там буферной зоны для защиты украинской границы от российских оккупантов.

В операции участвовали исключительно граждане РФ.

Больше новостей: