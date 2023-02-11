Премьер Грузии обвинил Украину в попытке втянуть Тбилиси в войну с РФ

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Украина якобы хочет, чтобы война с Россией перекинулась еще и на территорию Грузии.
Он считает, будто украинская власть пытается открыть второй фронт и втянуть Грузию в войну. Об этом пишет Грузия Online.
"Попытки того, чтобы этот конфликт как-то перешел в нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы непосредственно слышали заявления украинских властей на эту тему. Их целью было открытие "второго фронта", – сказал Гарибашвили.
При этом грузинский премьер отметил, якобы власти Украины именно с этой целью ранее отправили в Грузию Михеила Саакашвили.
В то же время Гарибашвили пожелал Украине мира, окончания войны и возвращения территорий, а украинский народ он назвал "дружеским".
Отношения Киева и Тбилиси во время войны Украины против РФ
Ранее сообщалось, что Украина просила у Грузии поставить оружие и боеприпасы, однако там отказались оказывать военную помощь. В Грузии считают, что Киев якобы хочет, чтобы Грузия выступила в войне "в качестве стороны".
Позже стало известно, что официальный Киев после полномасштабного нападения России просил в Грузии передать зенитные ракетные комплексы Бук, которые были отданы Тбилиси в 2008 году, когда была российско-грузинская война. Также Украина просила и ПТРК Javelin. Однако Тбилиси отказался предоставлять какую-либо военную помощь украинскому государству.
Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что будущее мирное соглашение по итогам завершения войны России против Украины должно включать прекращение оккупации Москвой грузинских территорий –- Абхазии и Южной Осетии. В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов раскритиковал грузинские власти за нежелание работать вместе с Украиной и призвал отпустить украинского гражданина Михаила Саакашвили.
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