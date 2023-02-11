Премьер Грузии обвинил Украину в попытке втянуть Тбилиси в войну с РФ

Он заявил, якобы украинские власти хотят перебросить войну на территорию Грузии.

Премьер Грузии обвинил Украину в том, что она якобы хочет втянуть Тбилиси в войну с РФ/ УНИАН, 36 ОМБП им. контр-адмирала Михаила Белинского

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Украина якобы хочет, чтобы война с Россией перекинулась еще и на территорию Грузии.

Он считает, будто украинская власть пытается открыть второй фронт и втянуть Грузию в войну. Об этом пишет Грузия Online.

"Попытки того, чтобы этот конфликт как-то перешел в нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы непосредственно слышали заявления украинских властей на эту тему. Их целью было открытие "второго фронта", – сказал Гарибашвили.

При этом грузинский премьер отметил, якобы власти Украины именно с этой целью ранее отправили в Грузию Михеила Саакашвили.

В то же время Гарибашвили пожелал Украине мира, окончания войны и возвращения территорий, а украинский народ он назвал "дружеским".

Отношения Киева и Тбилиси во время войны Украины против РФ

Ранее сообщалось, что Украина просила у Грузии поставить оружие и боеприпасы, однако там отказались оказывать военную помощь. В Грузии считают, что Киев якобы хочет, чтобы Грузия выступила в войне "в качестве стороны".

Позже стало известно, что официальный Киев после полномасштабного нападения России просил в Грузии передать зенитные ракетные комплексы Бук, которые были отданы Тбилиси в 2008 году, когда была российско-грузинская война. Также Украина просила и ПТРК Javelin. Однако Тбилиси отказался предоставлять какую-либо военную помощь украинскому государству.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что будущее мирное соглашение по итогам завершения войны России против Украины должно включать прекращение оккупации Москвой грузинских территорий –- Абхазии и Южной Осетии. В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов раскритиковал грузинские власти за нежелание работать вместе с Украиной и призвал отпустить украинского гражданина Михаила Саакашвили.

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