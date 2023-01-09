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Украина просила Грузию вернуть переданные в 2008 году Буки, но в Тбилиси отказали

9 января 2023, 14:35
Украина не использует тему оружия в политических спорах с Грузией и никоим образом не пытается втянуть Тбилиси в войну с Россией, отметил Андрей Касьянов.
Украина Грузия Россия
Украина просила у Грузии свои же Буки и ПТРК Jevelin, но в Тбилиси отказали - дипломат / Коллаж ua.depositphotos.com, УНИАН

Официальный Киев после полномасштабного нападения России просил у Грузии передать зенитные ракетные комплексы Бук, которые были отданы Тбилиси в 2008 году, когда была грузинская война. Также Украина просила и ПТРК Javelin. Однако Тбилиси отказался оказывать какую-либо военную помощь украинскому государству. При этом Украина не пытается никоим образом как-то использовать ситуацию или втянуть Грузию в войну с Москвой. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

В своей статье на Европейское правде он рассказал о том, что Украина после 24 февраля обращалась ко всем своим странам-партнерам для получения жизненно необходимого оружия. В том числе, и к Грузии.

"Украинская сторона последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов, а также откровенно заявляла о жизненной необходимости в вооружении в самом начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину", - сказал Касьянов.

К примеру, отметил он, Киев просил Тбилиси передать самоходные зенитные ракетные комплексы Бук, которые были отданы Грузии во время российско-грузинской войны в 2008 году.

Кроме того, Украина запрашивала у Грузии и ПТРК Javelin, которые передали Тбилиси США. Причем американцы не только дали согласие на их передачу, но и готовы были даже заменить их более модернизированными комплексами.

Впрочем, Грузия отказала предоставлять Украине какую-либо военную помощь.

Касьянов заметил, что отказ Тбилиси оказывать Киеву военную помощь не используется Украиной в качестве аргумента в политических спорах со страной или для попытки втянуть ее в войну с агрессором РФ.

"Несмотря на то, что правительство Грузии категорически отказалось оказывать военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ", - подчеркнул Андрей Касьянов.

Напомним, 25 февраля 2022 года власти Грузии заявили, что они отказываются от поддержки санкций Запада против России за нападение на Украину. Глава правительства Грузии Иракли Гарибашвили тогда сказал, что такие ограничения могут негативно повлиять на грузинскую экономику.

В конце декабря прошлого года премьер Грузии Гарибашвили сказал, что Тбилиси делает все для поддержки Украины, назвал "неприятными" заявления Киева в адрес Грузии и исключил предоставления украинскому государству военной помощи.

Руководитель правящей парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе 6 декабря заявил, что Украина просила у Грузии оружие и боеприпасы, однако в Тбилиси отказали. Он обвинил в Киев в том, что украинское государство якобы хочет, чтобы Грузия стала "стороной конфликта" в войне России против Украины.

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