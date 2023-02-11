В ближайшие недели на фронте будет очень тяжело: война движется к кульминации - Bild

Немецкий политолог считает, что передача дальнобойных ракет Украине может привести к прямому столкновению между США и РФ.

Война в Украине приближается к кульминации / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

В ближайшее время на фронте в Украине начнутся ожесточенные боевые действия. Ситуация будет крайне тяжелой. Война в Украине приближается к кульминации и скоро произойдет новый опасный перелом. Об этом заявил политолог Джордж Фридман, сообщает Bild.

У украинской армии есть одна главная проблема - отсутствие дальнобойных ракет, которые помешали бы оккупантам в поставках подкрепления и запасов на фронт.

"До недавнего времени российские атаки на Украину обычно сдерживались украинскими силами. Не везде, но достаточно часто, чтобы помешать России удержать территорию или одержать победу. Но в последний месяц или около того Россия начала самоутверждаться. Если это станет нормой, у Украины будут серьезные проблемы", - говорит политолог.

Он акцентировал внимание на том, что Украина вскоре получит необходимые ракеты. Однако политолог побаивается, что это может привести к прямому противостоянию между США и РФ.

"Все войны сложны, и все войны имеют политическое измерение. США поставят ракеты большой дальности, что имеет смысл в холодной логике войны. Однако, если произойдет какой-либо сбой в управлении оружием, это может привести к неожиданным событиям, которые никогда не приветствуются на войне", – убежден Фридман.

Военная помощь Украине

Представитель Пентагона Патрик Райдер 3 февраля объявил о предоставлении США Украине нового пакета военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов. Киеву поставят противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы для артиллерии, а также дальнобойные ракеты GLSDB, дальность которых составляет 150 километров.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес ранее отметил, что ракеты GLSDB - одна из важных составляющих, способных обеспечить ВСУ преимущество в войне с агрессором Россией. Крылатая ракета с боевым радиусом действия поможет поражать вражеские цели на большом расстоянии.

Как отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, России, вероятно, придется отводить войска на более отдаленное расстояние после получения Украиной дальнобойных ракет GLSDB. По словам Грабского, у Украины также есть право самостоятельно производить оружие и решать, где и как его применить во время военных действий.

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