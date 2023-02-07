Военный эксперт рассказал, будет ли Россия отводить войска от ударов GLSDB

России, вероятно, придется отводить войска на более отдаленное расстояние после получения Украиной дальнобойных ракет GLSDB. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.
"Это зависит от количества боеприпасов, которые нам передадут. Если на первом этапе их будет немного, то конечно, что РФ сначала и не будет реагировать на это", - говорит Грабский.
По мнению эксперта, у Украины также есть право на создание собственных средств вооружения. При этом ни одна из стран-партнеров не может указывать на то, где и как наносить удары.
"Если я не ошибаюсь, мир даже не сделал ни одного замечания, когда Украина поразила своими силами и средствами объект в Энгельсе. Поэтому спорить о том, дадут ли нам такую возможность, не стоит. Конечно, мы не будем никого спрашивать и будем делать свое дело теми силами и средствами, которые разработаны в Украине и созданы именно для таких задач", - считает Грабский.
Как сообщал Главред, у Украины есть оружие, которым можно уничтожать цели на территории страны-агрессора Российской Федерации. Никто не запрещает Киеву уничтожать вражеские цели вооружениями украинского производства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что существует консенсус с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу использования оружия, предоставленного Украине Западом. По его словам, это вооружение не будет использовано для атак по территории Российской Федерации.
Удары по территории России - новости:
- ВСУ проводят операции на территории России: в разведке рассказали детали
- "Будут в зоне огневого поражения": Жданов рассказал о боях ВСУ с оккупантами на территории России
- Россия готовится к войне на своей территории - Подоляк
- Украина не будет воевать на территории России: Зеленский назвал четкую позицию Киева