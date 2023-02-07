Военный эксперт рассказал, будет ли Россия отводить войска от ударов GLSDB

По словам Сергея Грабского, Украина также в праве самостоятельно производить оружие и решать, где и как его применить во время военных действий.

Украина сама в праве решать, бить своим оружием по России или нет - Сергей Грабский / Коллаж УНИАН, pixabay.com,

России, вероятно, придется отводить войска на более отдаленное расстояние после получения Украиной дальнобойных ракет GLSDB. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

"Это зависит от количества боеприпасов, которые нам передадут. Если на первом этапе их будет немного, то конечно, что РФ сначала и не будет реагировать на это", - говорит Грабский.

По мнению эксперта, у Украины также есть право на создание собственных средств вооружения. При этом ни одна из стран-партнеров не может указывать на то, где и как наносить удары.

"Если я не ошибаюсь, мир даже не сделал ни одного замечания, когда Украина поразила своими силами и средствами объект в Энгельсе. Поэтому спорить о том, дадут ли нам такую возможность, не стоит. Конечно, мы не будем никого спрашивать и будем делать свое дело теми силами и средствами, которые разработаны в Украине и созданы именно для таких задач", - считает Грабский.

Как сообщал Главред, у Украины есть оружие, которым можно уничтожать цели на территории страны-агрессора Российской Федерации. Никто не запрещает Киеву уничтожать вражеские цели вооружениями украинского производства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что существует консенсус с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу использования оружия, предоставленного Украине Западом. По его словам, это вооружение не будет использовано для атак по территории Российской Федерации.

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