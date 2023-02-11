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Путин может пойти в наступление весной: у Байдена назвали планы РФ и прогнозируют обострение войны

11 февраля 2023, 07:35
Вокруг Бахмута Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, оккупанты России продолжают свои наступательные действия на Донбассе, сказали в Белом доме.
Путин, войска РФ
Путин использует зиму для усиления своих войск и последующего наступления - Белый дом / Коллаж Минобороны РФ, скриншот YouTube

Страна-оккупант Россия может использовать зиму, чтобы попытаться истощить силы обороны Украины, а также восстановить свои возможности, провести перевооружение и увеличить количество личного состава. Такие действия, вероятно, предпринимаются для того, чтобы весной провести новое наступление. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В ходе брифинга он акцентировал внимание на том, что российские оккупационные войска продолжают свои наступательные действия на Донбассе. Вокруг Бахмута идут ожесточенные бои.

"Мы видим, что россияне продолжают вести наступательные действия в Донбассе. Боевые действия вокруг Бахмута остаются жестокими, даже сейчас, когда мы с вами здесь разговариваем", - сказал чиновник.

Также он отметил, что войска РФ продолжают обстреливать мирную гражданскую инфраструктуру Украины крылатыми ракетами и пытаются усложнить жизнь украинцам.

По словам Кирби, в Вашингтоне обеспокоены действиями директора Кремля Владимира Путина – он использует зимний период, чтобы пополнить запасы, провизии, перевооружить силы и пополнить личный состав для нового наступления весной.

В такой ситуации коллективный Запад в течение нескольких недель усилил поставки военной помощи Украине, чтобы ВСУ смогли вести сложные боевые действия на открытой местности. Украинским войскам необходима помощь для того, чтобы они были готовы противостоять планам российских оккупантов весной.

Джон Кирби также сделал прогноз о том, что когда погодные условия станут лучше, боевые действия, возможно, будут более жесткими.

Наступление России на Украину

Министр обороны Алексей Резников ранее рассказал, что агрессор Россия в ходе своего наступления на Украину применит уже новую тактику. Враг намерен действовать в рамках так называемого ползучего наступления. Атаковать оккупанты будут на двух направлениях – востоке и юге. По мнению министра, оккупировать всю Украину враг уже не будет пытаться.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что оккупанты РФ готовы пойти в атаку к годовщине полномасштабного нападения на Украину. Ожидаются наступательные действия на определенном направлении. Директор Кремля Путин поставил оккупантам задачу захватить все районы Донецкой и Луганской областей.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что агрессору России не удастся достичь значительных успехов в ходе своего нового наступления. Как полагает американский военный, россияне не решили свои проблемы с логистикой и кадрами. Даже с группировкой в 200-300 тысяч человек они не смогут осуществить прорыв.

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Война России против Украины:

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