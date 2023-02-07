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Россия будет атаковать к 24 февраля, Путин приказал захватить весь Донбасс – Данилов

7 февраля 2023, 09:46
Агрессор РФ провалила планы по захвату Киева и свержению власти в Украине и пытается осознать невозможность достижения своих "целей", сказал Алексей Данилов.
Данилов, ВСУ
Украина готовится отражать наступления оккупационных войск России - Данилов / Коллаж 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, УНИАН

Страна-оккупант Россия готовится к наступлению на Украину к 24 февраля и будет пытаться атаковать на каком-либо направлении. Директор Кремля Владимир Путин поставил российским войскам цель полного захвата Донецкой и Луганской областей. Враг провалил планы по взятию Киева и всей страны и уже сейчас начинает осознавать невозможность реализации своих "задач". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью НВ он рассказал о том, что российское государство любит различные даты, поэтому оккупанты могут пойти в новое наступление к 24 февраля – годовщине полномасштабного военного вторжения в Украину.

По словам чиновника, Москва, которая провалила планы по оккупации Украины, взятию Киева и свержению украинских властей, попытается атаковать на одном из направлений. Однако ВСУ будут к этому готовы.

"Они готовятся. Вы знаете, что это страна, живущая какими-то датами. У них в свое время либо Ленин родился, либо умер — это был праздник. Что в одном случае, что в другом они должны были это обязательно отпраздновать.

24 февраля. Подходит годовщина этих событий, которые у них произошли. Отчитываться особо не о чем, потому что кроме того что террористы захватили Запорожскую атомную станцию, есть территория, которая пока находится под оккупацией (но мы обязательно ее освободим), нет никаких таких отчетов, которые они в свое время себе нарисовали. Взятие Киева, смена режима… Вы помните? Там был огромный список каких-то прихотей, которые они сами себе придумали.

Они, конечно, под эту дату будут пытаться где-нибудь иметь возможность, скажем так, атаковать. [6 февраля] на заседании Ставки верховного главнокомандующего президент Украины все эти вопросы совместно с членами Ставки проговаривал. Мы тоже готовимся", - объяснил ситуацию Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что силы обороны Украины ведут тяжелые бои за Бахмут Донецкой области и сдерживают врага, который стремится захватить все районы Донбасса. При этом оккупанты уже приходят к осознанию того, что оккупировать всю страну они не смогут.

"Сегодня Путин ставит задачу полного захвата Луганской и Донецкой областей, никакой тайны в этом нет. Более того, они пытаются сейчас понять, что достичь тех [целей], которые они себе ставили по захвату нашей страны, у них нет никаких возможностей", - подчеркнул Алексей Данилов.

Угроза наступления России в феврале

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк ранее сказал, что Россия стягивается свои войска и военную технику на восточный фронт. Оккупанты готовятся к новому наступлению. Российский директор Путин поставил своим оккупантам задачу полностью захватить Донецкую и Луганскую области до марта.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что российская армия может пойти в наступление на Украину до 24 февраля. Украинские силы обороны будут готовы отразить удар. Нельзя исключать сценария, при котором враг соберет свою ударную группировку в направлении Харькова.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после 15 февраля оккупанты России могут в любой день пойти в наступление в регионе. Враг продолжает усиливаться на данном направлении. Оккупантам нужно будет 10 дней, чтобы перебросить свежие резервы для наступления.

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Война России против Украины:

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