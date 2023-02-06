Россия в феврале будет наступать на востоке и юге, всю Украину захватывать уже не рискнет – Резников

Оккупанты РФ намерены двигаться по суше в Запорожском направлении, чтобы расширить свой сухопутный коридор к захваченному Крыму, сказал Алексей Резников.

Панических оснований бежать из городов нет - Резников / Коллаж Минобороны РФ, УНИАН

Агрессор Россия в ходе прошлогоднего полномасштабного наступления на Украину понесла большие потери и теперь меняет тактику. Враг будет применять ползучие попытки атак на двух направлениях – востоке и юге, где захватчики собрали больше всего своих сил. Пытаться сразу захватить всю страну в рамках новой военной операции они уже не рискнут. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью Украинской правде он рассказал, что тактика, которую оккупанты РФ применили в феврале прошлого года, не сработала. Они понесли серьезные потери. Теперь враг собирается применить ползучее наступление.

"Тактику одновременного захвата Украины россияне попробовали в феврале прошлого года. Она не сработала. То есть ресурс был распылен, они потеряли много элитных подразделений. Сейчас у них новая тактика – это концентрированные, ползучие попытки, по чуть-чуть, по десять метров, захватывать, оттеснять, отжимать", - отметил министр.

По его словам, на данный момент агрессор Россия сосредоточила свои силы на востоке и юге Украины. Оккупанты собрались пойти в наступление именно на этих направлениях.

Также министр добавил, что захватчики не пойдут на Херсон, поскольку они уничтожили все мосты и переправы, когда оттуда бежали. Впрочем, они собираются наступать по суше в Запорожском направлении, чтобы расширить свой так называемый сухопутный коридор в оккупированный Крым с целью сохранения логистического снабжения войск.

Резников акцентировал внимание на том, что направления, которые считаются рисковыми – это восток и юг, север идет уже после.

"Панических оснований бежать из городов нет", - сказал Алексей Резников и подчеркнул, что угроза ракетных и дроновых ударов по-прежнему остается, однако ПВО Украины усиливается.

Угроза нового наступления России

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк ранее рассказал о том, что оккупанты России стягивают на восток страны свои силы и средства. Враг готовится к переходу в наступление. По данным разведки, Путин поставил российским войскам задачу захватить весь Донбасс до марта.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что россияне могут пойти в наступление к 24 февраля. Украинские войска готовы отражать их атаки. В направлении Харькова вражеские силы пока не сформировали ударных группировок, но их появления исключать нельзя.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что наступление РФ в Луганской области может произойти в любой день после 15 февраля. Оккупанты продолжают усиливаться на данном направлении. Врагу понадобится 10 дней для переброски новых резервов в Украину и создания резерва для наступления.

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