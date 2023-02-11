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"РФ намекает на развитие событий на юге": в ВСУ прокомментировали бомбардировку Змеиного авиабомбами

11 февраля 2023, 17:20
Оккупанты с одной стороны пытаются "прощупать" украинскую оборону, с другой – создать картинку искусственных побед для своей пропагандистской машины.

Остров Змеиный, Наталья Гуменюк
В ВСУ сказали, зачем россияне сбросили авиабомбы на Змеиный/ Maxar Technologies, скрин

Российские захватчики в субботу, 11 февраля, сбросили четыре авиабомбы на украинский остров Змеиный. В Вооруженных силах Украины объяснили цель такого удара оккупантов. Во-первых, россияне таким образом создают искусственную "картинку победы" для своей пропаганды, во-вторых, пытаются проверить готовность защитников Украины к обороне.

В-третьих, таким образом захватчики могут намекать на развитие событий на юге и на других направлениях. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Атаковали они его авиабомбами. Это говорит о том, что они намекают на развитие событий, в том числе и на юге", – отмечает Гуменюк.

Она пояснила, что противник не имеет каких-либо успехов на юге, которыми можно было бы похвастаться перед россиянами, поэтому они пытаются по крайней мере таким образом создать нужный для себя информационный фон. Эту искусственную "победу" потом может использовать их пропаганда.

Кроме этого, оккупанты таким авиаударом могли попытаться проверить, насколько готовы украинские военные к обороне, а также выведать, не обустроили ли защитники Украины на острове каких-то оборонительных укреплений.

"На днях они пытались разведывать, а позже решили продемонстрировать свою "силу" и "присутствие". Но что они бомбили? То, что сами там и оставили", – подытожила Гуменюк.

Напомним, в ночь на 11 февраля российские оккупанты сбросили 4 авиабомбы на остров Змеиный. Также из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма были применены 3 противокорабельные ракеты "Оникс", которые попали в прибрежную зону Одесской области.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев отмечал, что Россия не начала одномоментное масштабное наступление, но сейчас наступление идет на пяти направлениях украинского фронта. Это направление на Купянск, Лиман, бои в районе Бахмута, Авдеевки и на Угледарском направлении. По его словам, это – лишь первый этап масштабного наступления РФ, разведка боем.

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