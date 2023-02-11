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РФ начала первый этап наступления на Украину, все будет ясно в течение ближайших двух суток - эксперт

11 февраля 2023, 15:23
Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что россияне привлекли большое количество сил и средств.
ВСУ, российские оккупанты
ВСУ, российские оккупанты / Коллаж фото Минобороны РФ, @DefenceU

Россия не начала одномоментного масштабного наступления, но сейчас оно идет на пяти направлениях украинского фронта. Это направление на Купянск, Лиман, бои в районе Бахмута, Авдеевки и на Угледарском направлении.

Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю" заявил, что россияне привлекли большое количество сил и средств, в том числе в районе Угледара. Но они несут огромные потери, успехов не имеют.

По его словам, это - лишь первый этап масштабного наступления РФ, разведка боем.

Кто такой Владислав Селезнев

Украинский военный журналист и эксперт. Полковник Вооруженных сил Украины, сообщает Википедия. С ноября 2014 года по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Ситуация имеет тенденции к обострению. Говорить о том, что замысел путинской армии полностью провалился, я пока не рискну. Кстати, по Бахмуту, думаю, в течение ближайших двух суток (интервью 10 февраля, – ред.) у нас будет понимание ситуации", - заявил Селезнев.

Наступление России на Украину

Министр обороны Алексей Резников ранее рассказал, что агрессор Россия в ходе своего наступления на Украину применит уже новую тактику. Враг намерен действовать в рамках так называемого ползучего наступления. Атаковать оккупанты будут на двух направлениях – востоке и юге. По мнению министра, оккупировать всю Украину враг уже не будет пытаться.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что оккупанты РФ готовы пойти в атаку к годовщине полномасштабного нападения на Украину. Ожидаются наступательные действия на определенном направлении. Директор Кремля Путин поставил оккупантам задачу захватить все районы Донецкой и Луганской областей.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что агрессору России не удастся достичь значительных успехов в ходе своего нового наступления. Как полагает американский военный, россияне не решили свои проблемы с логистикой и кадрами. Даже с группировкой в 200-300 тысяч человек они не смогут осуществить прорыв.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине российские военные
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