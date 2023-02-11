К годовщине нападения Путина 24 февраля Россия не сможет пойти в наступление на Украину – ГУР

Россия использовала уже более 80% высокоточных ракет, но продолжит ракетный террор против мирного населения в Украине, сказал Андрей Черняк.

Оккупанты России будут наступать на Донбассе, чтобы попытаться достичь тактических успехов - ГУР / Коллаж Минобороны РФ, 36-я ОМБП

У страны-агрессора России нет ресурсов, чтобы пойти в широкомасштабное наступление на Украину к 24 февраля. Оккупанты в ближайшие недели будут атаковать на востоке и пытаться достичь хотя бы каких-нибудь тактических успехов. Россияне израсходовали уже 80% запасов высокоточных ракет, но будут продолжать ракетный террор мирного населения. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

Как сообщает пресс-служба ГУР, он рассказал о том, что у Москвы нет ресурсов для реализации сценария нового широкомасштабного наступления на Украину к 24 февраля – годовщине нападения.

"В то время как распространяется информация о запланированном на 24 февраля широкомасштабном наступлении России, украинская военная разведка сообщает, что Россия уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня", - сказал Черняк.

По его словам, в ближайшие недели российская армия собирается атаковать на востоке Украины и будет пытаться найти слабые места в обороне ВСУ. Но даже там оккупанты РФ попробуют достичь лишь тактических успехов.

"По нашей информации, у российского командования нет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-либо тактического успеха на востоке Украины", - объяснил ситуацию представитель ГУР.

Также он добавил, что у России дефицит высокоточного оружия – захватчики использовали уже более 80% таких ракет. Однако оккупанты не будут прекращать ракетный террор мирного населения.

"Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, и, несмотря на это, она продолжит использовать ракетный террор против мирного населения в Украине. Россияне уже использовали более 80 процентов высокоточных ракет. Они пытаются возобновить свое производство, но это пока им не удается", - подчеркнул Андрей Черняк.

Наступление России на Украину

Министр обороны Алексей Резников ранее объяснил, что агрессор Россия в рамках своего нового наступления на Украину будет применить уже другую тактику. Вражеские войска устроят так называемое ползучее наступление и намерены атаковать на востоке и юге. Как полагает Резников, захватить всю Украину они уже не попытаются.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что войска России собираются реализовать сценарий наступательных действий на некоторых направлениях. Он напомнил, что директор страны-оккупанта Путин поставил своим войскам задачу захватить весь Донбасс.

Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что глава Кремля Владимир Путин использует зиму для усиления своих войск. Согласно его прогнозу, войска РФ могут пойти в новое наступление на Украину весной. Также он предполагает ужесточение боевых действий после улучшения погодных условий.

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Война России против Украины: