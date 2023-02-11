Россияне сбросили 4 авиабомбы и ударили ракетами по Змеиному - ВК ЮГ

Российские оккупанты бомбили остров Змеиный, сбросив 4 авиабомбы.

Змеиный / Maxar Technologies

Российские оккупанты сбросили 4 авиабомбы на остров Змеиный. Также украинская территория была обстреляна с берегового ракетного комплекса.

Одесский горсовет со ссылкой на данные Воздушного командования "Юг" сообщает, что остров атаковали двумя Су-24М.

Также с берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма было применено 3️ противокорабельные ракеты "Оникс", которые попали в прибрежную зону.

"Дважды территорию региона атаковано авиацией. Пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанны Приднестровьем районах, оккупанты направили по расположенной там критической инфраструктуре ракеты воздушного базирования", - говорится в сообщении.

Освобождение Змеиного

Ранее в Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

Вам может быть интересно: