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На Западе поражены действиями ВСУ по крейсеру Москва и острову Змеиный – NYT

27 ноября 2022, 07:45

Запад обладает достаточными запасами военной техники, чтобы обеспечить армию Украины для ее противостояния агрессии России, считают эксперты.

ВСУ, Змеиный
Армия Украины на Змеином и с крейсером Москва продемонстрировала изобретательность - СМИ / Коллаж Минобороны РФ, facebook.com/arut.papoian

Страны-союзники Киева восхищаются мастерством, которое ВСУ демонстрируют на поле боя против войск России. В НАТО восхищаются сокрушительным ударом по флагману Черноморского флота "Москва" и отбитию у оккупантов острова Змеиный. По мнению экспертов, у Запада достаточно оружия, чтобы продолжать помогать Украине.

Журналисты The New York Times пишут, что в Альянсе украинские вооруженные силы называют "армией Мак Гайвера". Сравнение – отсылка к старому сериалу, в котором герой проявляет изобретательность и импровизирует всем, что попадается ему под руку.

Как отмечают аналитики, ВСУ сумели адаптировать оружие, которое передал им Запад, под особенности своего фронта, и показали изобретательность при уничтожении крейсера Москва и освобождении острова Змеиный.

"Например, для обстрела российских позиций на Змеином украинцы поставили "Цезарей" с дальностью действия 40 километров на баржи и отбуксировали их на 10 километров, чтобы поразить остров, который находился в 50 километрах. Это удивило французов", - указали аналитики.

Они также акцентировали внимание на уничтожении ВСУ флагмана Черноморского флота РФ.

"Украина потопила "Москву" своими адаптированными ракетами и построила беспилотники, которые могут атаковать корабли в море", - сказали аналитики.

Также в материале подчеркивается, что на Западе эксперты считают достаточными запасы военной техники для дальнейшего обеспечения нужд войск Украины на поле боя.

Напомним,14 апреля силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по крейсеру Москва. Корабль был флагманом Черноморского флота ВМС страны-агрессора России. Крейсер затонул после удара ВСУ ракетами Нептун.

30 июня стало известно, что российские оккупанты под давлением атак ВСУ вынуждены были покинуть остров Змеиный. Его считают стратегической точкой для контроля над Одессой. 7 июля на острове подняли флаг Украины.

Другие новости:

ВСУ The New York Times остров Змеиный крейсер Москва
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