Высадка десанта или ракетный удар: РФ может атаковать Запад Украины для остановки потока помощи – эксперт

Если оккупанты решатся высадить воздушный десант, эта операция, вероятнее всего, будет неуспешной, говорит Селезнев.

РФ может попытаться остановить предоставление Украине оружия двумя способами/ Минобороны РФ, УНИАН

Страна-агрессор Россия может попытаться перерезать путь поставки военной помощи Украине от западных партнеров, который пролегает через западные области нашего государства. Если РФ решится на такой шаг, она может применить один из двух вариантов – либо ракетный обстрел, либо попытку высадки воздушного десанта.

Так, в Беларуси до сих пор остается воздушная группировка российской армии, которая участвовала в совместных учениях Беларуси и России. Эта группировка переместилась в сторону Минска. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю".

Однако в РФ может не удаться воздушно-десантная операция – у страны-агрессора уже есть опыт провала таких задач.

"В любом случае путинская армия имеет печальный опыт проведения воздушно-десантной операции – попытка высадки десанта на аэродром Гостомель. Чем это закончилось, весь мир знает. Весь десант был уничтожен", – отмечает Селезнев.

Если российские оккупанты попытаются осуществить подобную операцию и высадить десант на Западе Украины, их может ждать такой же финал, как и в Гостомеле, отмечает эксперт. Ведь Силы обороны Украины и, в частности, украинская ПВО готовы к такому повороту событий. Поэтому даже если Путин осмелится действовать таким образом, эта операция, вероятнее всего, будет провальной.

Кто такой Владислав Селезнев Украинский военный журналист и эксперт. Полковник Вооруженных сил Украины, сообщает Википедия. С ноября 2014 года по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Эксперт также прокомментировал опасность возможной высадки морского десанта в направлении Одессы и Одесской области. По его словам, это была бы "абсолютно бесперспективная затея".

"Хотя бы потому, что комплексы "Гарпун" и "Нептун" находятся на боевом дежурстве. И все российские корабли не решаются приближаться к побережью Одесской области ближе, чем на расстояние 120 километров. В противном случае они рискуют превратиться в хороший объект для дайвинга на дне Черного моря, как это было с флагманом Черноморского флота РФ гвардейским ракетным крейсером "Москва", – отмечает Селезнев.

Новое масштабное наступление РФ

Экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив отмечает, что российские захватчики уже начали новое наступление в Украине, оно длится больше недели. Несмотря на ожидания наступления больших масштабов, страна-агрессор смогла лишь усилить атаки в нескольких местах на Донбассе.

Напомним, морские пехотинцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оккупантов России подверглись разгрому от сил обороны Украины под Угледаром Донецкой области из-за неэффективной тактики и наличия в подразделении большого количества мобилизованных.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев отмечал, что Россия не начала одномоментное масштабное наступление, но сейчас наступление идет на пяти направлениях украинского фронта. Это направление на Купянск, Лиман, бои в районе Бахмута, Авдеевки и на Угледарском направлении. По его словам, это – лишь первый этап масштабного наступления РФ, разведка боем.

Читайте также: