РФ уже начала новое наступление: оккупанты атакуют два города и пойдут еще на три – Андрусив

Оккупанты усилили атаки на Донетчине и могут сделать их более масштабными. Однако они вряд ли пойдут в наступление на запорожском или киевском направлении.

РФ уже начала новое наступление, она атакует два города на Донбассе, говорит Андрусив/ Минобороны РФ в Facebook

Российские захватчики уже начали новое наступление в Украине, оно длится больше недели. Несмотря на ожидания наступления больших масштабов, страна-агрессор смогла лишь усилить атаки в нескольких местах на Донбассе.

На большее давление на фронте Россия не способна. С нынешней ситуацией украинские военные пока справляются. Об этом рассказал экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив в интервью Главреду.

Оккупанты начали дополнительные атаки на два города в Донецкой области – Угледар и Авдеевку.

"На самом деле, это наступление продолжается уже больше недели. Ничего экстранового не будет – россияне неделю назад начали дополнительное наступление на Угледар и Авдеевку, а также движение на Купянском направлении. Сейчас мы с этим наступлением справляемся, и ничего другого не будет", – говорит Андрусив.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ.

Сейчас возле этих городов продолжаются бои, оккупанты постоянно штурмуют. Страна-агрессор стягивает туда больше войск, задача которых – поддерживать темп атак. По словам Андрусива, возможно будет больший масштаб этого наступления и еще на нескольких направлениях на востоке. Однако он убежден, что на других направлениях захватчики наступать не смогут.

Андросов отмечает, что сейчас для РФ есть несколько ключевых направлений на фронте. Кроме Угледара и Авдеевки, они могут наступать на еще три города.

"Первое (ключевое направление – ред.) – Купянск, который им надо вернуть из-за того, что это важная логистическая артерия. Второй – взять Бахмут до 24 февраля, чтобы сделать из него супервидатну победу. Хотя, в принципе, Шойгу отчитался о захвате нескольких несчастных сел как о чуть ли не завоевании половины Украины. Третий – вернуться к Лиману, а также захватить Угледар и Авдеевку", – отмечает военнослужащий ВСУ.

Для наступления на запорожском или киевском направлении у оккупантов недостаточно сил, убежден Андрусив. Кроме этого, атаки на этих направлениях не вписываются ни в одну военную логику – непонятно, для чего оккупантам сейчас это нужно было бы делать, добавляет военный.

Новое масштабное наступление РФ

Ранее военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин отмечал, что Россия уже начала наступление, о котором в последнее время все говорят. Оккупанты усилили атаки на востоке Украины – на Бахмутском и Угледарском направлениях. Кроме этого, они осуществляют попытки наступать на Запорожье.

Напомним, военный эксперт Петр Черник выразил мнение, что Путин может готовить "сумасшедшие вещи" на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для России на карту поставлено абсолютно всё, и Кремль чувствует, что пути назад нет.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес отмечал, что оккупанты не добьются значительного продвижения во время нового наступления на Украину. Даже если они собрали 200-300 тысяч войск, остаются проблемы с логистикой и подготовкой военных. В течение ближайших 2-3 месяцев россияне будут атаковать массой неподготовленных военных с целью прорыва обороны украинской армии.

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