"Самый сильный танк в мире": Украина и Rheinmetall ведут переговоры о поставках Киеву Panther

Украина может получить самый современный немецкий танк Panther. Киев уже ведет переговоры с концерном Rheinmetall о поставках мощной боевой машины. Немцы готовы поставить такие танки уже через 15-18 месяцев, нужно будет только получить разрешение от правительства Германии, как было в ситуации с танками Leopard 2.
Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Handelsblatt рассказал о том, что концерн ведет переговоры с Украиной по вопросу поставок Panther.
"Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther", - отметил он.
Кроме того, Папергер уточнил, что Украина также интереуется новыми боевыми машинами пехоты – Lynx.
Примечательно, Украина может стать первым покупателем такого танка.
У концерна Rheinmetall есть демо-модель Panther, но, как говорит директор компании, поставки можно начать уже через 15-18 месяцев. Собирать боевые машины могут в Германии или Венгрии.
Кроме того, на передачу танков Украине нужно будет получить разрешение у Берлина – как было в ситуации с Leopard.
Справка
Танк Panther
Танк Panther KF51 – новейший немецкий боевой танк, который концерн Rheinmetall представил на международной выставке Eurosatory 13 июня 2022 года. Тогда боевую машину назвали самым сильным танком в мире. У него такая же бронь, как и у предшественника – танка Leopard 2A7.
Аналитики информационно-консалтинговой компании Defense Express отмечали, что танк был создан путем установки новой башты с пушкой 130 мм и автоматом заряжания на шасси Leopard 2.
Компания Rheinmetall назвала Panther KF51 "революционным продуктом для полей битв будущего". Ключевыми чертами танка назвали "новые стандарты во всех сферах – летальности, защите, разведке, сетевом взаимодействии и мобильности".
Немцы акцентировали внимание на полной цифровизации танка – в будущем это позволит интегрировать в него искусственный интеллект.
Среди дополнительного вооружения танка указали спаренный с пушкой пулемет 12,7 мм. На башне находится боевой модуль с 7, 62 мм пулеметом для защиты от дронов. При этом сам танк KF51 Panther можно оснастить свои дроном-камикадзе HERO 120 от UVision.
Танк дополнен системой активной защиты. Кроме того, в боевой машине установлена система TAPS для защиты от атак сверху.
Поскольку является современным и цифровизированным, можно ставить добавочные сенсоры, а те сенсоры, которые уже работают, могут эффективно считывать сигнатуры запуска боеприпасов противника, что позволяет получить время для нейтрализации угрозы.
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