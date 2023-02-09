Украина стала ближе к получению истребителей и дальнобойных ракет – Ермак

Украина смогла решить вопрос с поставками истребителей и дальнобойного оружия. Подробности и ключевые вопросы должны быть обнародованы позже. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
В своем Telegram-канале он написал, что Украине удалось договориться с европейскими союзниками по вопросу поставок Киеву истребителей и дальнобойных вооружений.
При этом он потроллил агрессора России в ожидании реакции Москвы.
"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже. Ау, болото (Россия - ред.), что с лицом?" – подчеркнул Андрей Ермак.
Истребители и дальнобойные ракеты для Украины
Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с главой правительства Британии Риши Сунаком сказал, что Лондон и Киев договорились о поставках украинскому государству дальнобойного оружия.
В свою очередь, Сунак подтвердил, что допускает передачу Британией истребителей Украине.
Именно поэтому в Лондоне приняли решение об обучении украинских пилотов управлять самолетами стандарта НАТО.
Глава Европейского парламента Роберта Мецола перед выступлением президента Зеленского в Европарламенте призвала страны Европы предоставить Украине истребители и дальнобойное оружие.
Она подчеркнула, что в ЕС должны более решительно помогать Украине.
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