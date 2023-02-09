Украина стала ближе к получению истребителей и дальнобойных ракет – Ермак

Украине, возможно, удастся договориться с Европой о поставках нужного Киеву вооружения для отражения российской военной агрессии, считает Андрей Ермак.

У Зеленского пообещали позже раскрыть детали договоренностей по истребителям и ракетам / Коллаж Википедия, Офис президента

Украина смогла решить вопрос с поставками истребителей и дальнобойного оружия. Подробности и ключевые вопросы должны быть обнародованы позже. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В своем Telegram-канале он написал, что Украине удалось договориться с европейскими союзниками по вопросу поставок Киеву истребителей и дальнобойных вооружений.

При этом он потроллил агрессора России в ожидании реакции Москвы.

"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже. Ау, болото (Россия - ред.), что с лицом?" – подчеркнул Андрей Ермак.

Истребители и дальнобойные ракеты для Украины

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с главой правительства Британии Риши Сунаком сказал, что Лондон и Киев договорились о поставках украинскому государству дальнобойного оружия.

В свою очередь, Сунак подтвердил, что допускает передачу Британией истребителей Украине.

Именно поэтому в Лондоне приняли решение об обучении украинских пилотов управлять самолетами стандарта НАТО.

Глава Европейского парламента Роберта Мецола перед выступлением президента Зеленского в Европарламенте призвала страны Европы предоставить Украине истребители и дальнобойное оружие.

Она подчеркнула, что в ЕС должны более решительно помогать Украине.

Смотрите видео Главред - Свитан спрогнозировал получение Украиной F-16 уже весной

Угроза наступления России: