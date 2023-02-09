Украине дадут дальнобойное оружие и мощное количество бронетехники – Зеленский о визите в Британию

Дальнобойное оружие – приоритет для Украины, и Великобритания конкретно отреагировала на сигналы Киева, сказал президент Владимир Зеленский.

Украина получит мощный пакет военной помощи от Британии - Зеленский / Офис президента

Украина получит от Великобритании серьезный пакет военной помощи, который будет включать дальнобойное оружие и внушительное количество бронированной техники. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале по итогам визита в Лондон он рассказал о том, что в ходе встречи с британским премьером Риши Сунаком обсуждались вопросы обороны и поставок дальнобойного оружия.

По словам Зеленского, Украина призывала передать дальнобойное оружие, и Британия ее услышала. Лондон предоставит Киеву серьезный оборонный пакет, который будет включать много единиц бронетехники и дальнобойного оружия.

"Есть сильный оборонный пакет от Великобритании. Согласовали мощное количество бронированной техники и поставки дальнобойного оружия" , - подчеркнул Владимир Зеленский.

Визит Зеленского в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 октября, находился с визитом в Королевстве Великобритания. Там он посетил учения украинских военных, а также провел встречи королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком.

Премьер Британии Сунак допустил передачу Украине западных истребителей. Он отметил, что данный вопрос – часть переговоров, и именно поэтому украинских пилотов научат управлять боевыми самолетами НАТО.

Сунак также рассказал, что танки Challenger 2 должны прибыть в Украине уже в марте. По словам главы правительства Британии, Лондон ускоряет поставки оружия, чтобы оно как можно быстрее было в Киеве.

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