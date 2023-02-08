Истребители, военная помощь и танки: итоги визита Зеленского в Британию

Если ВСУ не получат современные истребители, существует риск того, что боевые действия перейдут в фазу застоя, сказал Зеленский.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля приехал в Великобританию. Зеленский посетил проходящие там учения украинских военных.

После этого он дал пресс-конференцию с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

Поставки истребителей для Украины

Риши Сунак подтвердил, что поставки боевой авиации уже являются частью переговоров. По его словам, когда речь идет о помощи Украине, "возможно все".

"Мы подкрепили эту риторику действиями. Когда речь идет об истребителях, конечно, они являются частью разговора. Поэтому сегодня мы объявили, что будем учить украинские ВВС на платформах стандарта НАТО", - добавил он, не уточняя возможные сроки.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что в Украине нуждается много техники и эти потребности зависят от ситуации на поле боя.

Если ВСУ не получат современные истребители, существует риск того, что боевые действия перейдут в фазу застоя.

"Что произойдет, если мы не получим эти истребители или ракеты большего радиуса действия или у нас не будет достаточно боеприпасов, потому что все, очевидно, заканчивается и выходит из технического обслуживания?", - говорится в заявлении президента Украины.

Зеленский объяснил, что без этого был бы застой, ни к чему хорошему не приведший. Он добавил, что вместе с премьер-министром Британии Риши Сунаком он обсуждал предоставление оружия Украины в будущем, а бронетехника является приоритетом.

Масштабное наступление

На фоне информации о возможном масштабном наступлении РФ необходимо сделать так, чтобы россияне думали, когда Украина начнет свою атаку.

"Что касается того, когда ждать наступление. Мы живем в состоянии войны и говорить и думать о том, когда начнется наступление... А прекращалось ли оно? Оно просто было другой мощности. Мне кажется, что давайте сделаем так, чтобы россияне сидели и думали, когда украинское наступление начнется, и думали, как им выходить из нашей территории", - подчеркнул Зеленский.

Истребители Typhoon

Украинские пилоты смогут научиться управлению британских истребителей Typhoon на полгода быстрее, чем этот процесс занимает обычно.

"Я не знал, что обучение на самолетах Typhoon занимает три года. Давайте мы отправим наших пилотов и они научатся через 2,5 года", - заверил глава украинского государства.

При этом Сунак в свою очередь подчеркнул, что подготовка украинских пилотов - это первый шаг к поставкам истребителей в Украину.

Комментируя возможную передачу Typhoon, он подчеркнул, что Британия сейчас ничего не исключает в вопросе военной помощи.

"Мы ведем переговоры с нашим союзниками", - добавил он.

Когда танки Challenger 2 прибудут в Украину

Британские танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте, сказал Риши Сунак.

"Великобритания ускоряет доставку оборудования в Украину, чтобы оно оказалось в Украине в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы", - сказал Сунак.

По его словам, украинские экипажи, прибывшие в Великобританию на прошлой неделе, будут использовать основные боевые танки Challenger 2 для защиты Украины в следующем месяце.

Сунак и Зеленский подписали декларацию

Сунак сообщил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским подписали "декларацию о дальнейшем углублении сотрудничества".

"Мы должны вооружить Украину в краткосрочной перспективе, но мы должны укрепить Украину в долгосрочной перспективе. Ваша страна больше не может быть столь уязвима для нападения", - подчеркнул Сунак.

Визит Зеленского в Британию

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправился на Даунинг-стрит, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, после чего выступил перед парламентом.

Король Чарльз провел аудиенцию с Владимиром Зеленским.

Позже глава государства поедет на юго-запад, где встретится с украинскими военными, которые проходят учения в Великобритании.

Отмечается, что 8 февраля Зеленский отправится в Париж на встречу с Макроном и Шольцем.

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