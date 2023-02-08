Боевые танки, истребители и вступление в ЕС: о чем будет говорит Зеленский в Брюсселе

Киеву нужна дальнобойная артиллерия и множество видов боеприпасов, а также боевые танки и истребители.

Зеленский, ЕС / president.gov.ua, pixabay

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетит Брюссель. Ожидается, что на саммите лидеров стран ЕС Зеленский будет просить больше оружия для борьбы с Россией и продвижения заявки Киева на вступление в ЕС.

Как пишет Reuters, для Зеленского главным результатом зарубежных визитов являются поставки оружия в Украину.

"Мой президент путешествует, чтобы добиться результатов. Сегодня он находится в зарубежной поездке. В первую очередь, главный результат - оружие... Нам нужна поддержка Европейского Совета, чтобы ускорить поставки оружия в Украину", - заявил высокопоставленный украинский чиновника для Reuters.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что Киеву нужна дальнобойная артиллерия и множество видов боеприпасов, а также боевые танки и истребители.

Саммит Украина - ЕС

2 февраля Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС запустить процесс интеграции Украины в Евросоюз. Документ поддержали 489 европарламентариев. Рекомендуется запустить механизм по началу переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз и поддержать документ с четким изложением последующих шагов по евроинтеграции Киева.

В Киеве состоялось историческое совместное заседание с представителями Еврокомиссии и членами украинского правительства.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Украину "сердцем Европы, в котором исповедуются ценности ЕС". Она акцентировала внимание на том, что флаг Украины обязательно будет развиваться в штаб-квартире Еврокомиссии.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что ЕС будет предоставлять Украине необходимое тяжелое оружие.

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