"У нас есть свобода, дайте нам крылья": Зеленский привез подарок от ВСУ в Британию и довел до слез

Глава государства подчеркнул, что Украина с нетерпением ждет дня победы, но к тому времени зло все еще здесь.

Владимир Зеленский в Британии / скриншот

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Лондоне.

В своем выступлении перед парламентом Британии призвал Соединенное Королевство передать ВСУ самолеты.

Зеленский заявил, что гордится украинскими ВВС и добавил, что Украине нужны самолеты, чтобы вести войну с Россией.

"В Великобритании король - пилот ВВС, а в Украине сегодня каждый пилот ВВС - король. У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее. Я верю, что этот символ поможет нам с нашей следующей коалицией, коалицией самолетов... крылья для свободы", - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина с нетерпением ждет дня победы, но к тому времени зло все еще здесь.

"Мы платим своими жизнями... жизнями наших героев, которые ежедневно рискуют жизнью и смертью. Я уйду сегодня из парламента, заранее поблагодарив вас за мощные английские самолёты", - заявил Зеленский с трибуны на Даунинг-стрит.

Зеленский привез подарок от ВСУ в Британию

Президент подарил спикеру Палаты общин Линдси Хойлу шлем украинского пилота.

По словам президента, пилот, которому он принадлежал, является "одним из самых успешных асов, и он один из наших королей".

Надпись на шлеме говорит: "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее".

Принимая шлем от Зеленского парламент Британии вновь взорвался овациями, а некоторые прослезились.

Визит Зеленского в Британию

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправился на Даунинг-стрит, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, после чего выступил перед парламентом.

Позже глава государства поедет на юго-запад, где встретится с украинскими военными, которые проходят учения в Великобритании.

Букингемский дворец также подтвердил, что король Чарльз будет иметь сегодня аудиенцию с Зеленским.

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