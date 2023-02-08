Зеленского громкими овациями встретили в Британии: важное заявление президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 8 января прибыл в Великобританию и встретился с премьер-министром Риши Сунаком.
Как сообщает Офис президента, лидеры обсудили реализацию украинской формулы мира, вступление нашей страны в ЕС и ряд других вопросов.
Зеленский поблагодарил британскому народу и лично Сунаку за всестороннюю поддержку Украины в противодействии агрессии РФ. Он подчеркнул, что Великобритания является надежным партнером и другом Украины, который стал одним из мировых лидеров в помощи нашему государству.
"Спасибо за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, которые вынужденно покинули свои дома из-за российской войны", - сказал президент.
О чем говорил Зеленский на встрече
Президент также проинформировал Сунака о ситуации на фронте и ключевых потребностях ВСУ в вооружении и военной технике.
Он подчеркнул важность получения Украиной необходимого оружия от партнеров для того, чтобы остановить российское наступление и освободить все временно оккупированные территории.
Лидеры обсудили оборонное сотрудничество и весь комплекс вопросов двусторонней повестки: реализацию формулы мира, евроатлантическую интеграцию Украины, будущую поддержку со стороны Британии, возможность привлечения британской стороны к послевоенному восстановлению Украины и ряд других перспективных проектов.
Отдельно обсуждался вопрос о недопущении российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Овации для Зеленского
После встречи Зеленский отправился в парламент Британии. Там президента Украины встретили громкими овациями.
Что сказал Зеленский в Британии
Президент заявил, что мир нуждается в Британском лидерстве, как и в украинской храбрости.
"Сейчас мы имеем ту коалицию союзников, которая поможет выстоять нашей стране. И преодолеть тех, кто инвестирует силы и возможности в терроризм и агрессию", - заявил Зеленский.
Во время речи президент заявил, что Украину и Британию ожидает самая важная победа в жизни - "победа самой идеи войны".
"Мы знаем, что свобода победит. Мы знаем, что Россия проиграет. И мы действительно знаем, что победа изменит мир, и это будут изменения, в которых мир давно нуждается. Соединенное Королевство идет вместе с нами к самой, я думаю, самой важной победе в нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что после победы Украины, любой агрессор будет знать, что его будет ожидать в будущем, если он нападет на международный порядок.
Визит Зеленского в Британию
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправился на Даунинг-стрит, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, после чего выступил перед парламентом.
Позже глава государства поедет на юго-запад, где встретится с украинскими военными, которые проходят учения в Великобритании.
Букингемский дворец также подтвердил, что король Чарльз будет иметь сегодня аудиенцию с Зеленским.
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