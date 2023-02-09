Наступление РФ уже началось, Украине важно продержаться до апреля – Виктор Андрусив

Россияне наступлением на Донбассе стремятся улучшить свои возможности в случае обороны от контрнаступления ВСУ, считает эксперт.

Россия уже начала новую волну наступления на Донбассе - Виктор Андрусив / Главред

Почти за год полномасштабной войны Россия не достигла ни одного весомого результата. Именно поэтому Кремль продолжает стягивать войска на оккупированные территории, и любой ценой, даже несмотря на катастрофические потери, пытается отгрызть хотя бы кусочек украинской земли, чтобы оправдать бессмысленную войну в глазах россиян.

Сейчас Россия, вероятно, начинает новое наступление на Донбассе. Именно в его рамках российская армия начала штурм Угледара и Авдеевки, а также не оставляет попыток захватить Бахмут.

В интервью Главреду экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив рассказал о том, будет ли РФ идти в наступление на Киев и Запорожье, как долго Россия будет устраивать "мясной вал", когда начнется контрнаступление ВСУ и почему Пригожин может стать главным критиком Путина.

Financial Times сообщила, что Россия планирует новое наступление в течение ближайших 10 дней. Судя по тому, что Россия стягивает войска именно на Донбассе, как, на ваш взгляд, может выглядеть это наступление?

На самом деле, это наступление длится уже больше недели. Ничего экстранового не будет – россияне неделю назад начали дополнительное наступление на Угледар и Авдеевку, а также движение на Купянском направлении. Сейчас мы с этим наступлением справляемся, и ничего другого не будет. Там продолжаются бои, русские без конца штурмуют, и те войска, которые стягивает РФ, это как раз те войска, которые должны поддерживать темп. Возможно, будет больший масштаб, и на этом все. Но я не думаю, что будет еще что-то другое, кроме того, что уже происходит.

Сейчас для РФ есть несколько ключевых направлений. Первое – Купянск, который им надо вернуть из-за того, что это важная логистическая артерия. Второе – взять Бахмут до 24 февраля, чтобы сделать из него супервыдающуюся победу. Хотя, в принципе, Шойгу отчитался о захвате нескольких несчастных сел как о чуть ли не завоевании половины Украины. Третье – вернуться в Лиман, а также захватить Угледар и Авдеевку. В другие возможные направления, такие как запорожское или киевское, я не верю, потому что там нет ни достаточно сил для этого, ни военной логики в том, для чего бы им нужно было это делать.

Если Россия продолжит идти теми же темпами, как сейчас, насколько она может продвинуться на Донбассе в перспективе ближайших месяцев?

Трудно сказать. К сожалению, я думаю, что определенное продвижение будет. Оно будет очень малым, возможно, им удастся захватить несколько больших городов, а не поселков, но для прорыва стратегической или оперативной даже победы я не вижу никаких перспектив. Фактически уже в ближайшее время выйдут наши дополнительные резервы, которые позволят удерживать ситуацию. Поставки западного оружия в ближайшее время тоже усилятся, поэтому я убежден, что русские ничего не достигнут. Они очень сильно истощают свои войска в бесконечных штурмах, и может так случиться, что на момент украинского контрнаступления у них будут разбиты войска.

Зеленский, кстати, говорил, что из Бахмута Украина не планирует выходить, и за него будут биться до последнего. Сейчас начала появляться разная информация, что Украина якобы может готовиться к выходу из города. Как вы оцениваете такую перспективу – действительно ли такое возможно, учитывая то, какие бои там продолжаются?

Я большой противник того, чтобы делать из Бахмута ключевую точку войны. Это совершенно не так. Конечно, нельзя отдавать ни одного квадратного метра нашей территории, но наша ключевая задача – не удержать территорию, а выиграть войну. А это можно сделать лишь тогда, когда враг не сможет продолжать боевые действия из-за того, что его войска разобьют или очень сильно истощат. Бахмут сейчас выполняет именно эту функцию – выматывает российские войска. Конечно, что и наши тоже, и большой ценой. Но мы выигрываем время, в течение которого к нам едет обещанная военная помощь (напомню, одних только танков около 300). Плюс мы выигрываем время для подготовки дополнительных резервов, создания штурмовых бригад. Война – это про стратегию, а не про какой-то конкретный город.

Поэтому по состоянию на сегодня предпосылок для выхода из Бахмута нет, но если нам придется это сделать, то ничего плохого я в этом не вижу. Вообще ситуация там очень похожа на ту, что была в Северодонецке в июне прошлого года. Мы тоже долго удерживали город, россияне потратили очень много сил, снарядов и войск, и харьковская операция стала возможной благодаря тому, что войска РФ были очень истощены. И именно из-за потерь в битве за Северодонецк, они были вынуждены прибегнуть к мобилизации, несмотря на то, что Путин клялся россиянам, что не будет проводить ее. Сейчас ситуация повторяется – они несут колоссальные потери под Бахмутом, Угледаром, Кременной. И в итоге россиянам даже после захвата этих городов будет нужно много времени на перегруппировку и восстановление. А мы как раз, возможно, нанесем контрудары в очень конкретных местах.

Учитывая то, как в последнее время действует Россия, изменилась ли ее тактика? Или она так же продолжает насыпать живой силой?

Насыпать живой силой – это уже смена тактики, потому что раньше они насыпали снарядами. У них было понятие "огневого вала", сейчас они сделали "мясной вал". Я часто работаю с разными документами, у меня есть, например, допросы пленных. И скажу честно, масштаб потерь, который озвучивают их пленные, просто поражает.

Принцип прост – бесконечный человеческий вал. То есть в наступление идет одна группа, ее уничтожают, на ее место приходит новая, а техника фактически используется для подвоза солдат. То есть россияне сейчас почти не воюют техникой, причем солдаты, которых РФ бросает в бой, абсолютно неподготовлены, и среди них есть мобилизованные месяц назад. Они не имеют никакой тактики, никаких навыков ведения боя. Та же ситуация и на уровне низовых командиров, но нельзя сказать, что эта тактика не приносит россиянам успеха. Потому что то продвижение РФ как раз является результатом этого успеха, потому что уничтожать технику намного легче, чем живую силу. И если в ВСУ было все хорошо с противотанковыми средствами, то с поражением живой силы у нас значительно хуже. Нам нужны снаряды другого типа, чтобы поражать эту силу.

Этот бесконечный вал так же нас истощает, потому что этот штурм со стороны РФ является непрерывным. Русские каждый час шлют новых людей в бой. Но я убежден, что эта история завершится. Так же, как со снарядами, которые сократились уже в четыре раза. Насколько мне известно, у Пригожина уже возникают проблемы с мобилизацией "зэков".

Подскажите, пожалуйста, какие варианты того, когда это может произойти? Как долго еще в России будет сохраняться возможность набирать людей, если, как вы говорите, у нее уже начались проблемы?

Русские не могут воевать своими регулярными частями так, как они воюют "зэками". На "зэков" им наплевать, но регулярные и десантно-штурмовые войска, не могут организовывать "мясной вал". Потому что потенциально регулярная армия – это солдаты, на которых потрачено очень много времени и ресурсов для подготовки, чтобы использовать их как "мясо". Поэтому эта тактика в течение ближайшего месяца, максимум двух просто прекратится по физическим причинам. Дальше русские будут воевать более организованно, будут беречь людей. Потому что иначе РФ подорвет управление своими войсками.

Как текущее наступление России может повлиять на дальнейшую ситуацию – какими могут быть пессимистические и оптимистические сценарии в ближайшие месяцы?

Ситуация оптимистично очень проста – нам нужно удержать рубеж, который мы держим, месяц-два. Если мы его удержим, то при тех потерях, которые они понесут, их успехи сделают войну для РФ безвыходной. То есть они поймут, что зашли в тупик, а мы, соответственно, сможем использовать время, которое выиграем, для того, чтобы нанести РФ серьезные удары.

Пессимистический сценарий – нам придется отступить на несколько десятков километров. Фактически, нам, возможно, придется выйти из Бахмута и Угледара. Но прорыва обороны или фронта не произойдет, мы просто отойдем на новые рубежи. Есть так называемая третья линия обороны, которая подготовлена и сейчас обустраиваются еще более новые рубежи. Вы видите, что наша оборона очень крепка. За год войны россияне не смогли выбить нас из Марьинки, которая находится почти в самом Донецке. Они, бросая бешеные силы, не смогли нас оттуда выбить. Более полугода россияне штурмуют Бахмут – есть риски, что РФ добьется там успеха, но следующая линия обороны столь же мощная и масштабная, и цена этой линии даст РФ понимание того, что они в тупике и дальше воевать так же, как сейчас, смысла нет.

Вообще я склонен думать, что русские готовятся к обороне. Они хотят улучшить свое положение в Донецкой области. А происходящее в Запорожской указывает именно на то, что они готовятся. И даже эти наступления русские осуществляют именно с целью улучшения своих предпосылок для обороны.

Если говорить об украинском контрнаступлении, то как скоро мы, учитывая ту ситуацию, которая складывается на Донбассе, сможем наступать на юге? Возможно ли это в этом году?

Это не вопрос направления наступления. Потому что наступление происходит там, где оно удается. Поэтому я не могу сказать, что ВСУ будут штурмовать Мелитополь, Кременную или еще где-то, потому что любая точка, где мы сможем прорвать фронт, фактически становится точкой для потенциального развертывания наступления. Так же никто не знал, что мы будем иметь такой успех под Изюмом, потому что там было сконцентрировано большое количество войск. В частности, там находилась группировка, которая должна была захватить Славянск. Но, тем не менее, один точечный удар заставил их отступить оттуда. Украина воюет продуманно, и мы не будем в лоб бить там, где они нас ждут. А они, поверьте, больше всего ждут нас в направлении Мариуполя и Мелитополя. Поэтому наступление будет выглядеть не так, как все себе представляют.

Для того, чтобы контрнаступление было успешным, мы, в первую очередь, должны вынести их тылы. И как раз большим достижением являются ракеты на 150 километров, потому что так же, как и с Херсоном, почти два месяца перед тем мы постоянно выносили российские составы и командные пункты. В результате русские оттуда отошли, потому что не смогли бы противостоять нашему наступлению, подвозить снаряды и иметь надлежащее управление войсками. Аналогичное, вероятно, будет происходить и в апреле – я думаю, что с конца февраля мы уже начнем наносить точные удары на большие дистанции по их тылам. А после того, как эти удары будут успешными, начнем пробовать прорывать их оборону.

То есть вы считаете, что с апреля мы сможем частично получить определенные средства для этого? Поскольку ракеты с дальностью 150 километров, как говорят, мы сможем получить не раньше осени.

Нет, это глупости и русское ИПСО. Мы эти ракеты, я думаю, получим в начале марта.

Если России в очередной раз не удастся ее замысел, способно ли это запустить какие-то процессы внутри РФ?

Я ожидаю, что к концу весны ситуация в РФ начнет меняться. Опросы, которые мы проводим, показывают, что у РФ есть негативные тенденции среди молодежи. Потому что именно молодежь – это та группа, которая больше всего страдает от войны, потому что среди молодежи больше всего погибших и мобилизованных, из-за чего уровень неподдержки "СВО" уже приближается к 50 процентам. Поэтому определенные процессы в РФ будут начинаться, но не раньше конца весны. И эти процессы будут напрямую связаны с нашими успешными контратаками, потому что тогда это будет провоцировать серьезные политические процессы.

Насколько серьезные – до смещения Путина?

Здесь мне трудно сказать, потому что нужно определенное время для того, чтобы их оппозиция начала очерчиваться, ведь сейчас ее физически не существует. Здесь больше вопрос в окружении Путина – я склонен думать, что оппозиция к Путину возникнет в его окружении. Например, я прогнозирую, что ключевым оппозиционером Путину, а точнее компании Шойгу, будет Пригожин. Пригожина в ближайшее время полностью отстранят от боевых действий, после чего он сосредоточится на критике. То есть у них начнется брожение, в первую очередь, не в обществе, а в элитах, из-за чего элиты начнут раскалываться.