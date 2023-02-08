Россия не добьется прорыва в наступлении, даже если она собрала 200-300 тысяч войск – Ходжес

В ближайшие 2-3 месяца агрессор РФ будет применять массы не очень подготовленных солдат в попытке прорыва обороны ВСУ, считает генерал Бен Ходжес.

У оккупантов России проблемы с логистикой и подготовкой войск - Ходжес / Коллаж УНИАН, Минобороны РФ

Оккупационные войска России не добьются значительного продвижение в ходе своего нового наступления на Украину. Даже если они собрали 200-300 тысяч войск, остаются проблемы с логистикой и подготовкой военных. В течение ближайших 2-3 месяцев россияне будут атаковать массой неподготовленных военных с целью прорыва обороны украинской армии. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес.

В интервью офицеру Первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ Тарасу Березовцу он рассказал о том, что со скепсисом относится к возможной новой наступательной военной операции российских оккупантов.

Американский генерал не верит цифрам, которые озвучивают в Москве. Даже если оккупантам удалось собрать значительное число войск, у них по-прежнему остаются проблемы с логистикой, а прорывы в ходе атаки вряд ли произойдут.

"Даже если им удалось привлечь 200 или 300 тысяч человек, вопросы логистики остаются открытыми. Даже если им и удалось накопить такую массу живой силы, для наступления нужно оборудование, нужны цепи обеспечения. Поэтому я и скептичен относительно того, что будет что-то значительное", - отметил Ходжес.

По его словам, Кремль пытается сделать так, чтобы все говорили о предстоящем наступлении, а Украина столкнулась с проблемами в подготовке с реализацией своих ключевых задач. Генерал убежден – россияне намерены направить против украинских сил свои новые недостаточно подготовленные резервы.

"По моим наблюдениям, россиянам не удалось решить их институциональные проблемы и проблемы с логистикой. И, насколько мне известно, у них нет персонала - сержантов и офицеров, чтобы обучать полноценно новобранцев. Поэтому в ближайшие 2-3 месяца я ожидаю, что они предпочтут использование массы не очень натренированных солдат, для того чтобы прорвать оборону", - объяснил американский военный.

Также он подчеркнул, что боевики ЧВК Вагнера и элитные подразделения ВДВ агрессора России уже не обладают той силой, которая была на момент полномасштабного военного вторжения в Украину.

Угроза наступления России в феврале

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что агрессор РФ намерен применить другую тактику во время возможного нового наступления на Украину. В частности, оккупанты будут ползуче наступать на двух направлениях – востоке и юге, где они сосредоточили больше всего сил. По мнению Резникова, пытаться захватить всю Украину они уже не будут.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что оккупанты России к 24 февраля готовят атаки на каком-либо из направлений. Путин поставил задачу захватчикам взять все районы Донецкой и Луганской областей. При этом Москва начинает осознавать свою неспособность оккупировать Украину.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай предположил, что после 15 февраля можно будет ожидать российского наступления в регионе в любой день. Оккупанты продолжают усиливаться. В скором времени они закончат учения мобилизованных, чтобы перебросить их на фронт им нужно будет 10 дней.

Смотрите видео ТСН - Россия может пойти в наступление в течение 10 дней

Война России против Украины: