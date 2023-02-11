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В РФ вновь заклянчили переговоры" с учетом реалий": в ОП жестко присадили агрессоров

11 февраля 2023, 15:50
В Москве захотели переговоров "с учетом целей России". Подоляк подчеркнул, что такими заявлениями РФ показывает, что не собирается выводить войска из Украины.
Михаил Подоляк, МИД РФ
Подоляк ответил на заявления РФ о возможных переговорах/ Офис президента Украины, пресс-служба "Единой России"

В стране-агрессоре России снова заявили, что якобы они готовы к переговорам с Украиной, однако, мол, хотят проводить их "без предварительных условий и с учетом нынешних реалий". В Офисе президента Украины ответили на такие заявления и обратили внимание, что Россия на самом деле не хочет выводить войска из Украины и пытается избежать ответственности за свои преступления.

В РФ тему возможности переговоров страны-агрессора с Украиной поднял заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью одному из главных пропагандистских телеканалов. Чиновник сказал, якобы РФ готова к переговорам. По его словам, война якобы должна закончиться именно переговорами.

"Классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы", – сказал он.

В то же время он добавил, якобы Кремль готов лишь к переговорам "без предварительных условий" и "с учетом существующей ныне реальности и озвученных Россией целей".

При этом Вершинин попытался обвинить Украину в том, якобы именно она не соглашается на переговоры. А Россию, которая развязала кровавую полномасштабную войну против Украины, чиновник пытался показать "невинной жертвой".

На такие заявления РФ отреагировали в Офисе президента Украины. Советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что такие месседжи из Москвы лишь показывают, что Россия и не планирует убираться с территории Украины и в то же время хочет избежать наказания за все свои преступления.

"В периодических заявлениях о "мире и переговорах" Кремль подчеркивает, что не будет уходить с украинских территорий и не будет отвечать за преступления... Это очередное подтверждение: о переговорах не может быть и речи. Только победа Украины, иначе война в Европе не закончится, а Рф будет уголовно доминировать в мире", – подчеркнул Подоляк в Twitter.

Возможность переговоров Украины с РФ

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с РФ на данном этапе войны могут стать для Украины ловушкой. Кремль пытается изображать миротворца, одновременно уничтожая Украину. По словам дипломата, Россия не стремится к миру, ей нужна пауза, чтобы восстановить военную мощь и пойти против Украины с большей силой.

Военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась отмечал, что цель Путина сейчас – "отгрызть" еще часть украинских территорий, а после этого заморозить боевые действия и потребовать переговоров.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что российские оккупанты не могут добиться успеха на фронте и уже "умоляют о переговорах". Чтобы заставить Украину к переговорам, они даже привлекают другие государства.

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