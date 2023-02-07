"Умоляют": РФ просит Украину сесть за стол переговоров - Данилов

Секретарь СНБО заявил, Кремль осознает то, что Россия не может добиться успеха на фронте.

РФ умоляет Украину о начале переговоров / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты не могут достичь успеха на фронте и уже "умоляют о переговорах". Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Radio NV.

"Поэтому сегодня умоляют. Берут целый пул переговорщиков. Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами, чтобы они вступили в переговоры. Уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве", - говорит Данилов.

Однако Украина не будет идти на уступки РФ в этом вопросе, если Кремль не выполнит требования президента Владимира Зеленского. Данилов назвал 4 главных требования, выполнение которых необходимо для начала переговоров с РФ.

"Освободить все наши территории, которые на сегодняшний день временно оккупированы. Ответственность через трибунал тех людей, которые все это затеяли, которые убивают детей, пожилых людей, женщин, которые до военного дела не имеют никакого отношения. Гарантии безопасности нашей страны - обязательно. И ответственность - это четвертый фактор", - объяснил Данилов.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявлял, что Россия шантажирует Украину и пытается заставить Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

Страна-оккупант угрожает украинскому государству новой волной эскалации войны. Кремль идет на такой шаг, поскольку понимает провал своих захватнических планов.

К слову, немецкие журналисты издание Welt написали, что Шольц собирается продолжать переговоры с Путиным.

По их данным, последние разговоры проходили в недружественном тоне – глава Кремля снова намекнул на свои планы захватить силой территории Украины.

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