Путин невежливо говорит с Шольцем по телефону, но канцлер хочет продолжать переговоры - СМИ

Россия все еще рассчитывает на военную эскалацию, хотя почти за год войны, несмотря на многочисленные смерти, не смогла достичь ни одной из целей.

Олаф Шольц планирует продолжить телефонные переговоры с Владимиром Путиным / Офис президента Украины, сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет продолжить усилия по прекращению войны России против Украины посредством прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом телефонные разговоры Шольца с Путиным носили "невежливый тон", хозяин Кремля снова давал понять, что хочет "присоединить части соседней страны силой", сообщает Welt.

Шольц считает, что российское вторжение в Украину - это не только проблема Украины или Европы, а всего мира, и неоимперская кампания Путина не должна иметь успеха.

Главным требованием к президенту РФ является вывод российских войск с украинской территории.

"Я буду снова говорить по телефону с Путиным, потому что нужно говорить друг с другом. Именно он должен вывести войска из Украины и прекратить эту ужасную бессмысленную войну", – сказал Шольц.

Также канцлер Германии сказал, что во время телефонных разговоров с Путиным он неоднократно высказывался за немедленное прекращение российских атак, однако Россия все еще "рассчитывает на военную эскалацию почти через год после начала ее агрессивной войны, несмотря на многочисленные смерти с обеих сторон и хотя она не смогла достичь ни одной из целей".

Переговоры Шольца и Путина

2 декабря 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц позвонил главе страны-агрессора РФ Владимиру Путину и потребовал от него как можно скорее найти дипломатическое решение для завершения войны и вывести войска из Украины. Путин пожаловался, что Запад помогает Киеву противостоять российской агрессии, а Украина не хочет вести никаких переговоров с кремлевским режимом.

Ранее Шольц заявил, что Западу следует готовиться к эскалации войны России против Украине. Причиной тому он назвал неудачи российских оккупационных войск на поле боя. Усиление военных действий может заключаться в разрушении инфраструктуры.

Также Шольц сказал, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно. По его словам, становится очевидно – Россия не выиграет войну против украинского государства.

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