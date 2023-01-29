Путин невежливо говорит с Шольцем по телефону, но канцлер хочет продолжать переговоры - СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет продолжить усилия по прекращению войны России против Украины посредством прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
При этом телефонные разговоры Шольца с Путиным носили "невежливый тон", хозяин Кремля снова давал понять, что хочет "присоединить части соседней страны силой", сообщает Welt.
Шольц считает, что российское вторжение в Украину - это не только проблема Украины или Европы, а всего мира, и неоимперская кампания Путина не должна иметь успеха.
Главным требованием к президенту РФ является вывод российских войск с украинской территории.
"Я буду снова говорить по телефону с Путиным, потому что нужно говорить друг с другом. Именно он должен вывести войска из Украины и прекратить эту ужасную бессмысленную войну", – сказал Шольц.
Также канцлер Германии сказал, что во время телефонных разговоров с Путиным он неоднократно высказывался за немедленное прекращение российских атак, однако Россия все еще "рассчитывает на военную эскалацию почти через год после начала ее агрессивной войны, несмотря на многочисленные смерти с обеих сторон и хотя она не смогла достичь ни одной из целей".
Переговоры Шольца и Путина
2 декабря 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц позвонил главе страны-агрессора РФ Владимиру Путину и потребовал от него как можно скорее найти дипломатическое решение для завершения войны и вывести войска из Украины. Путин пожаловался, что Запад помогает Киеву противостоять российской агрессии, а Украина не хочет вести никаких переговоров с кремлевским режимом.
Ранее Шольц заявил, что Западу следует готовиться к эскалации войны России против Украине. Причиной тому он назвал неудачи российских оккупационных войск на поле боя. Усиление военных действий может заключаться в разрушении инфраструктуры.
Также Шольц сказал, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно. По его словам, становится очевидно – Россия не выиграет войну против украинского государства.
Другие новости по теме:
- Европа должна будет вернуться к довоенному "мирному порядку" с РФ - Шольц
- Шольц решился: Германия отправляет Украине роту танков Leopard 2 – Spiegel
- "Пусть не рассчитывает на уменьшение поддержки Украины": Шольц жестко припечатал Путина