Шольц - Путину: Германия продолжит укреплять обороноспособность Украины / Коллаж Reuters, Кремль

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил главе страны-агрессора РФ Владимиру Путину и потребовал от него как можно скорее найти дипломатическое решение для завершения войны и вывести войска из Украины. Путин пожаловался, что Запад помогает Киеву противостоять российской агрессии, а Украина не хочет вести никаких переговоров с кремлевским режимом.

Как сообщил представитель Кабмина ФРГ, Шольц разговаривал с Путиным об Украине в течение часа. Он подчеркнул, что Берлин продолжит решительно поддерживать Киев для укрепления обороноспособности Украины.

Канцлер призвал Путина как можно скорее найти мирное решение для завершения войны и вывести войска с территории украинского государства.

В Кремле рассказали о жалобах Путина Шольцу на Украину. Кремлевскому директору не нравится, что Запад оказывает Киеву военную помощь для отражения российской агрессии. Украина усилилась и не хочет идти ни на какие переговоры с оккупантом.

"Всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров", - пожаловался Путин.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее четко подчеркнул позицию Украины по переговорам с Россией.

Киев не верит в реальное стремление агрессора к диалогу. Поэтому Украина продолжит освобождать захваченные оккупантами украинские территории.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что силы обороны Украины будут проводить контрнаступательную операцию и зимой. Нельзя допустить того, чтобы Запад устал от войны.

Иначе российские оккупанты начнут продвигать тезис о "переговорах" на своих условиях.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, забыв о том, что Россия не хочет вести настоящие переговоры и прикрывается переговорным процессом для того, чтобы получить паузу для перегруппировки на фронте, пожаловался на "невозможность диалога с Украиной". Дескать, "Киев не хочет говорить с Москвой".

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