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В НАТО удивили новым заявлением о мирных переговорах с Россией

1 февраля 2023, 23:01
Как говорит Столтенберг, Украине необходимо продолжать оказывать поддержку после "беспрецедентного уровня помощи".
Путин, Столтенберг
Столтенберг / УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки различного оружия Украине могут создать условия для того, чтобы завершить войну с Россией путем переговоров.

В интервью Nikkei он отметил, что поставки различного оружия Украине могут создать условия для того, чтобы завершить войну с Россией путем переговоров.

"Североатлантический альянс должен быть готов к длительной войне между РФ и Украиной, поскольку пока признаков подготовки к миру со стороны российского диктатора Владимира Путина не наблюдается", - заявил Столтенберг.

По словам Столтенберга, Украине необходимо продолжать оказывать поддержку после "беспрецедентного уровня помощи".

"Эта поддержка ежедневно меняет ситуацию на поле боя… Если мы хотим мирного решения конфликта в Украине, где Украина будет преобладать как суверенное независимое государство, тогда нам необходимо предоставить военную поддержку. Оружие, поставленное сегодня, может создать условия для мирного урегулирования завтра", - заявил генсек НАТО.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявлял, что Россия шантажирует Украину и пытается заставить Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

Страна-оккупант угрожает украинскому государству новой волной эскалации войны. Кремль идет на такой шаг, поскольку понимает провал своих захватнических планов.

К слову, немецкие журналисты издание Welt написали, что Шольц собирается продолжать переговоры с Путиным.

По их данным, последние разговоры проходили в недружественном тоне – глава Кремля снова намекнул на свои планы захватить силой территории Украины.

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война в Украине НАТО Йенс Столтенберг война России и Украины
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