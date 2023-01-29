Шольц призвал Путина вывести войска из Украины: в Кремле сразу заклянчили переговоры

Берлин пока не согласовывал с Москвой каких-либо переговоров на высшем политическом уровне, сказал спикер кремлевской директорской Дмитрий Песков.

Директор РФ Путин поговорить с Шольцем - Песков / Коллаж Офис президента Украины, сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он будет снова говорить по телефону с главой агрессора России Владимиром Путиным и настаивать на выводе российских войск из Украины и прекращении войны. В Кремле сразу же сказали, что Путин хотел бы поговорить, но пока никаких разговоров не согласовано.

Как сообщает Welt, немецкий канцлер сказал, что он намерен продолжать разговаривать с Путиным для того, чтобы руководитель страны-оккупанта вывел свои войска с территории Украины и прекратил войну.

"Я также снова буду разговаривать по телефону с Путиным, потому что необходимо разговаривать друг с другом. Путин должен вывести войска из Украины и положить конец этой ужасной, бессмысленной войне", - отметил Шольц.

Как сообщает Интерфакс, представитель кремлевской директорской Песков отметил готовность Путина разговаривать. Но ему, по сути, пока конкретно вести диалог никто и не предлагал.

"Пока нет никаких согласованных телефонных разговоров. Путин остается открытым для контактов", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявлял, что Россия шантажирует Украину и пытается заставить Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

Страна-оккупант угрожает украинскому государству новой волной эскалации войны. Кремль идет на такой шаг, поскольку понимает провал своих захватнических планов.

К слову, немецкие журналисты издание Welt написали, что Шольц собирается продолжать переговоры с Путиным.

По их данным, последние разговоры проходили в недружественном тоне – глава Кремля снова намекнул на свои планы захватить силой территории Украины.

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